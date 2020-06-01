شائعة قلبت الأردن.. “شاهد” هكذا خدع أردني مواطنيه بتسجيل “الـ5 دنانير” وتسبب في أزمة وبلبلة كبيرة

تفاعل مواطنون أردنيون مع تسجيل صوتي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير جداً، وصل لتهافت عشرات المواطنين على محكمة أمانة عمان، بمنطقة المحطة، صباح أمس الأحد، ليتضح بعدها بأن التسجيل شائعة مفبركة وغير صحيحة.

وفي التفاصيل التي نقلها موقع “رؤيا” الإخباري المحلي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن تسجيل صوتي يتحدث بأن أمانة عمان حددت قيمة المخالفات التي تخص المواطنين وتم تسجيلها عليهم خلال فترة حظر التجول للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=270193477671126

وقال التسجيل بأن المخالفات جميعاً رصدت بمبلغ خمسة دنانير فقط، مهما كانت قيمة المخالفة.

وأوضح رئيس ديوان محكمة أمانة عمان أشرف الغماز في حديث له مع موقع “رؤيا” الأردني، بأن ما تم تداوله هو عار عن الصحة، وغير دقيق على الإطلاق، مؤكداً بان هذه العروض التي تحدثت عنها الإشاعة غير واردة ولا صحة لها.

وأشار الغماز بأن المحكمة تستقبل المراجعين بشكل طبيعي وأن المراجعين الحاليين للمحكمة هم أكثر من المراجعين في الوضع الطبيعي.

لافتاً لأن المخالفات التي يوجد عليها “اعتراض” هي مخالفات تزيد قيمتها عن 15 دينار أردني، أي ما يعادل 20 دولار تقريباً.

وتشهد المملكة الأردنية حالة من الإغلاق وحظر التجول وإلغاء الدوام الرسمي والأكاديمي، ضمن جملة إجراءات اتبعتها وزارة الصحة الأردنية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.