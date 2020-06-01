جريمة تفجع الأردنيين.. ماذا حدث حتى يطلق الأخ النار على أخيه في “العقبة” ويغرق في دمه؟

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حالة من الغضب والحزن الكبيرين، عقب بلوغ خبر جريمة صعبة وقعت في مدينة العقبة الأردنية، اليوم الأحد.

وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام محلية أقدم شاب أردني على إطلاق النار على شقيقه في المنطقة السكنية الثالثة في مدينة العقبة الأردنية، بحسب ما أفاد مصدر أمني لموقع “رؤيا” الإخباري.

وبحسب المصدر الأمني فإن الجهات الأمنية الأردنية، باشرت على الفور بالتوجه لمكان وقوع الجريمة، وطوقت المنطقة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم “مطلق النيران” الذي أبدى مقاومة لمرتبات الأمن التي حضرت لممارسة عملها وفق الصلاحيات المخولة لها بقوة القانون.

وبحسب ما أفاد الموقع الإخباري الأردني فقد تولت كوادر الدفاع المدني الأردنية إسعاف المجني عليه ومحاولة إنقاذ حياته، ونجحوا في ذلك فعلاً وحولوه لمستشفى الأمير هاشم، في مدينة العقبة الأردنية.

وبالفعل نجحت الطواقم الطبية الأردنية بإنقاذ حياة الشاب الأردني الذي تعرض لإطلاق النار من شقيقه، ولا زال على قيد الحياة الآن، يتلقى العلاج في مستشفى الأمير هاشم.

وتأتي جريمة إطلاق النيران تلك في مدينة العقبة الأردنية بالتزامن مع حالة الحظر وإغلاق المراكز والمحال وتعطيل الدوام الرسمي والأكاديمي، ضمن جملة إجراءات اتخذتها السلطات الأردنية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، “كوفيد19”.