رهف القنون تستفز السعوديين بتعليق صادم على انتفاضة أمريكا.. فضحت نفسها وهذا ما قالته عن شريكها الأسود

عادت الفتاة السعودية الهاربة لكندا رهف محمد القنون، لإثارة الجدل من جديد واستفزاز مواطنيها في المملكة بالكشف عن سلوكها الخالف لعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ.

هذه المرة خرجت “رهف” تعلق على التظاهرات الغاضبة والمشتعلة في أمريكا، والتي تسبب بها مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد شرطي في مدينة منيابوليس.

وقالت رهف القنون عبر حسابها الشخصي بموقع “تويتر” في تغريدة رصدتها (وطن): “حياة أصحاب البشرة السوداء مهمة هذا ليس موقفًا سياسيًا، بل من أساسيات حقوق الإنسان”.

Black lives matter isn't a political stance! it's basic human rights. I have a black partner but that is not the reason i choose to speak up about the injustice towards black people, it's always about human rights.

Black lives matter today, tomorrow and always. #BlackLivesMatter — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) May 31, 2020

وما فجر غضب السعوديين وقاموا بمهاجمتها لأجله، هو كشفها عن شريك لها أو بمعنى أدق صاحب، حيث قالت: “لدي شريك من أصحاب البشرة السوداء”.

ولكنها أكدت في الوقت ذاته، أن “هذا ليس السبب الذي دفعها للحديث عن الظلم الذي يتعرض له أصحاب البشرة السوداء”.

وشددت رهف التي باتت لاجئة سعودية في كندا، على أن القضية دائما تتعلق بحقوق الإنسان.”، مضيفة: “حياة أصحاب البشرة السوداء مهمة اليوم وغدًا وفي المستقبل”.

يشار إلى أن رهف القانون كانت قد هربت من عائلتها عام 2019 وتحصنت داخل غرفة في فندق بمطار “بانكوك” الدولي لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها.

كما رفضـت مقابلة أهلها أو العودة معهم، ثم سمحت لها السلـطات التايلاندية بمغادرة المطار بعد محادثات مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين، قبل أن تمنحها دولة كندا حق اللجوء، وتستقبلها وزيرة شئون اللاجئين بالحكومة الكندية بنفسها في المطار.

وتشهد جميع الولايات المتحدة الأمريكية، احتجاجات على مقتل فلويد، منذ الثلاثاء الماضي، تتحول أحياناً إلى أحداث عنف بين المحتجين والشرطة.

والاثنين الماضي وقفت شرطة مينيابوليس الأمريكية، فلويد بشبهة الاحتيال، وفي أثناء توقيفه أقدم شرطي على وضع ركبته على عنق فلويد وهو رهن الاعتقال.

وإثر ذلك ناشد فلويد الشرطي إزاحة ركبته عن عنقه، قائلاً: “لا أستطيع التنفس”، إلا أن مناشداته لم تلقَ استجابة.

وبعد مجيء طاقم الإسعاف نُقل فلويد إلى المستشفى، حيث ما لبث أن فارق الحياة.