“ماخفنا من الله بنخاف منكم”.. والد زوج ممثلة كويتية شهيرة يثير الصدمة بما كشفه عن ممارسات الخليجيات في الملاهي الليلية!

أثار والد زوج الممثلة الكويتية المُعتزلة شهد، والمعروف بلقب الشيخ خزعل، جدلاً واسعاً بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو فضح فيه ممارسة بنات خليجيات في دول الخارج.

وقال “خزعل” بالفيديو الذي رصدته “وطن”: “90% من بنات وشباب الخليج يأتون هنا عشان يروحون الديسكو، يشتغلون طول السنة عشان ياخذون شهر إجازة وينزل للديسكو”.

وأضاف خزعل: “الخليجي حتى لو مسافر مع زوجته وعياله، بالليل يتركهم وينزل الديسكو، ومعه بنات خليجيات متحجبات، أنا ما عممت أقول 80 أو 90% منهم”.

خزعل : بنات خليجيات محجبات يروحن للديسكو في الخارج ! pic.twitter.com/zGxMWexrow — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) May 30, 2020

وظهر بفيديو آخر استفز خلاله الكويتيين، وهو يُجاهر بالمعصية مع أبنائه ويتباهى بذلك، وقال: “أنا لا أشرب الخمر حاليا، جربته مرتين ثلاثة مجاملة لأصدقائي في أوروبا، ولم يؤثر بي”.

ثم نقل الهاتف إلى ابنه علي (زوج الفنانة شهد)، وقال: “علاوي يشرب وايد، حسون قليل، وعلي الصغير قليل”.

وتابع في تحدي صريح: “ليش أكذب. مين يهمني أصلا؟ إذا مو خايف من الله بخاف منكم، أصلا الخليجيين يسافرون يزنون ويشربون وياكلون خنزير ، ولما يسألوهم بالكويت يقولوا لا لا حرام، إنت لما سويت مو خايف من الله، بتخاف منهم؟”.

وأثار الفيديو غضب الكويتيين الذين تبرأوا من كلامه، وطالبوا بمحاسبته، وشبهوا جلسته بأولاده بـ”أبو لهب” مع أبناءه، وكتب أحدهم: أبو جهل وأبو لهب في اجتماع على وليمة”.

وعلق آخر: “نعوذ بالله من غضب الله يجاهر الله يستر عليه في الليل ويجي في النهار يتفاخر هو وعياله ويدعي عدم خوفه من الناس ، حتى كفار قريش ما سوووها حسبي الله عليه”.

وكتب آخر: “ومعنا الفايزين بلقب اوسخ عائلة خليجيه”.

يُذكر أن الممثلة الكويتية شهد قررت عام 2012 الهجرة إلى تايلاند، وإعتزلت العمل الفني بعدما إنتهت من تصوير آخر أعمالها في الكويت وهو مسلسل “مطلقات صغيرات”، وكان ذلك من أجل التفرغ لحياتها الخاصة.

وفي عام 2019، كشفت الفنانة الكويتية مسك عن تعرض شهد، لأزمة قلبية مفاجئة.

وقد إحتاجت شهد في حالتها المرضية لصعقات كهربائية أثرت سلباً على جنينيها التوأم، التي كانت في إنتظارهما وتسببت بوفاتهما.

وكانت شهد قد تعرّضت للموقف نفسه خلال حملها الأول بطفلها “حسين”، الأمر الذي أثّر على ولادته بوضع صحي حرج.

وفي شهر آب/أغسطس عام 2019، إنتشر خبر إختطاف شهدعبر مواقع التواصل الإجتماعي، ليثير ضجة كبيرة بين محبيها حول صحة الخبر.

لكن شهد خرجت عن صمتها وردّت على هذا الخبر، في مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة: “مطلعين إشاعة وسوالف إني مخطوفة وقاعدين يهددوني وعشان أبين لكم إني مخطوفة لازم أغمز، وقالولي رمشي حطي نقط ولمي شعرك على جنب واغمزي برمشك 7 مرات، وأنا ما فيني شي”.

وأضافت: “ما فيني شي وقاعدين مع العيلة، معزومين في بيت ناس، قاعدين نحكي الحياة حلوة وبس مشكورين”.

في حين شكك البعض في أن تكون شهد هي التي إختلقت القصة، وقامت بتمثيل ردها أمام عائلتها، لتروج لنفسها بعد غياب طويل عن الشاشة.

يذكر أن عدداً كبيراً من السعوديين هددوا برفع قضايا على والد زوج شهد الملقب بالشيخ “خزعل” بسبب تطاوله عليهم وقذفهم بألفاظ خارجة علناً.