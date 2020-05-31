“وقفوا مصدومين مما جرى”.. “شاهد” ماذا فعل هذا المسلم أمام الشرطة الأمريكية خلال التظاهرات

شهدت مظاهرات أمريكا ضد العنف، موقفاً أثار الجدل، حين قام أحد المسلمين من ذوي البشرة السمراء، بترديد الآذان أمام الشرطة.
وظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، رجل أسمر يُردد الآذان ويُحيط به مجموعة أخرى من المسلمات المُحجبات واللواتي رددن معه “الله أكبر الله أكبر”، ثم قام بقلب نفسه في حركة جمباز رشيقة، وسط تصفيق المتظاهرين الآخرين.
وأثار تصرف الرجل الأسمر جدلاً بين المغردين الذين أُعجب بعضهم بما فعله، بينما رأى آخرون أنه لا علاقة للآذان بالمظاهرات، وتخوف آخرين من خلط الإسلام بما أطلقوا عليه مُصطلح “الثورة”، وفسر آخرون تصرفه بأنه رسالة بأن الإسلام دين العدل والمساواة، بعيداً عن العنصرية التي يُمارسونها ضد الآخرين في أمريكا.
وكانت مدن كبرى في سائر أنحاء الولايات المتحدة، قد شهدت عدة مظاهرات وأعمال شغب جماهيرية احتجاجا على وفاة جورج فلويد وهو رجل أسمر من أصل إفريقي على يد شرطي يوم الثلاثاء الماضي.
ويساور السلطات القلق من تحول المظاهرات السلمية إلى انتفاضات عنيفة في جميع أنحاء البلاد.