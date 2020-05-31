“وقفوا مصدومين مما جرى”.. “شاهد” ماذا فعل هذا المسلم أمام الشرطة الأمريكية خلال التظاهرات

شهدت مظاهرات أمريكا ضد العنف، موقفاً أثار الجدل، حين قام أحد المسلمين من ذوي البشرة السمراء، بترديد الآذان أمام الشرطة.

وظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، رجل أسمر يُردد الآذان ويُحيط به مجموعة أخرى من المسلمات المُحجبات واللواتي رددن معه “الله أكبر الله أكبر”، ثم قام بقلب نفسه في حركة جمباز رشيقة، وسط تصفيق المتظاهرين الآخرين.

مسلم من السود يردد الآذان أمام الشرطة الأمريكية اثناء المظاهرات 😍❤️ pic.twitter.com/H9RkWrZSZL — Gorgeous (@Gorgeous_ew) May 30, 2020

وأثار تصرف الرجل الأسمر جدلاً بين المغردين الذين أُعجب بعضهم بما فعله، بينما رأى آخرون أنه لا علاقة للآذان بالمظاهرات، وتخوف آخرين من خلط الإسلام بما أطلقوا عليه مُصطلح “الثورة”، وفسر آخرون تصرفه بأنه رسالة بأن الإسلام دين العدل والمساواة، بعيداً عن العنصرية التي يُمارسونها ضد الآخرين في أمريكا.

شدخل الأذان و ليه نط بالأخير فوووضى — إستبـرق (@veiis7) May 30, 2020

وش دخل الاذان الان ، الحين يدخلون المسلمين بسالفه الثوره ياشين الفلسفه … — بآرعـه | سبحان الله🇸🇦 (@iLadyBF) May 30, 2020

قصده ان الاسلام دين التسامح وينبذ العنصريه علشان كذا ردد الاذان يعني تعلمو من الاسلام كيف يحترم اختلاف العرق والالوان — سارة♍️ (@smq__100) May 30, 2020

شدخل الآذان بالثورة هي ماهي ثورة مسلمين 🦦 — 가우타르|كَوثـرْ'⁷ (@misscathi_) May 31, 2020

وكانت مدن كبرى في سائر أنحاء الولايات المتحدة، قد شهدت عدة مظاهرات وأعمال شغب جماهيرية احتجاجا على وفاة جورج فلويد وهو رجل أسمر من أصل إفريقي على يد شرطي يوم الثلاثاء الماضي.

ويساور السلطات القلق من تحول المظاهرات السلمية إلى انتفاضات عنيفة في جميع أنحاء البلاد.