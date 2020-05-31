Galleryحياتنا

“شاهد” ليلة دخلة شقيقة الفنان محمد رمضان لم تكتمل على خير .. هذا ما حدث!!

كتب وطن
0

لم ينتهِ حفل زفاف شقيقة الفنان المصري وليلة الدخلة كما كان مخططاً، بعد تنظيم الحفل في إحدى الفيلات بمدينة الشيخ زايد.

وفي هذا السياق، ضبط الأمن المصري المهندس زوج شقيقة الفنان محمد رمضان بسبب مخالفته إجراءات السلطات لمواجهة تفشي فيروس كورونا .

ونُشرت فيديوهات وصور من حفل الزفاف أظهرت حضوراً كثيفاً سواء من أفراد الأسرتين أو الفنانين وأصدقاء الفنان وشقيقته.

ولاحقاً، أُفرج عن الزوج من ديوان قسم شرطة الشيخ زايد، وذلك بعد ضبطه واستجوابه، و دفع غرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه.

وأكد العريس في تصريحاتٍ صحفية نقلتها وسائل إعلام محلية، أن الحفل كان في فيلته داخل كمبوند السلمانية بالشيخ زايد، واتبع كافة الاجراءات الاحترازية من كمامات ومطهرات أثناء حفل الزفاف، وأن الحضور كان عددهم قليل من الأسرتين.حسب قوله

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

يذكر أن الفنان المصري محمد رمضان حضر حفل زفاف شقيقته، وظهر كباقي المشاركين في الحفل بدون كمامات واقية، وأخذ المدعوون يلتقطون معه صوراً تذكاريّة.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

محمد رمضان يثير غضب الكويتيين مجدداً.. “شاهد” كيف ظهر في إعلان…

حياتنا

سخرية وتنمّر من شكل شقيقة محمد رمضان ولهذا السبب غاب الفنان عن عقد القران

حياتنا

الإعلامية الكويتية مي العيدان تحت النّار بعد سخريتها من شكل والد محمد رمضان في هذه…

حياتنا

باسم سمرة مهاجماً محمد رمضان: اصحى لنفسك يا ابني.. أنا ابن ناس ولن أرد عليك!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.