“شاهد” ليلة دخلة شقيقة الفنان محمد رمضان لم تكتمل على خير .. هذا ما حدث!!

لم ينتهِ حفل زفاف شقيقة الفنان المصري محمد رمضان وليلة الدخلة كما كان مخططاً، بعد تنظيم الحفل في إحدى الفيلات بمدينة الشيخ زايد.

وفي هذا السياق، ضبط الأمن المصري المهندس حسام حامد زوج شقيقة الفنان محمد رمضان بسبب مخالفته إجراءات السلطات لمواجهة تفشي فيروس كورونا .

ونُشرت فيديوهات وصور من حفل الزفاف أظهرت حضوراً كثيفاً سواء من أفراد الأسرتين أو الفنانين وأصدقاء الفنان وشقيقته.

ولاحقاً، أُفرج عن الزوج من ديوان قسم شرطة الشيخ زايد، وذلك بعد ضبطه واستجوابه، و دفع غرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه.

وأكد العريس في تصريحاتٍ صحفية نقلتها وسائل إعلام محلية، أن الحفل كان في فيلته داخل كمبوند السلمانية بالشيخ زايد، واتبع كافة الاجراءات الاحترازية من كمامات ومطهرات أثناء حفل الزفاف، وأن الحضور كان عددهم قليل من الأسرتين.حسب قوله

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

يذكر أن الفنان المصري محمد رمضان حضر حفل زفاف شقيقته، وظهر كباقي المشاركين في الحفل بدون كمامات واقية، وأخذ المدعوون يلتقطون معه صوراً تذكاريّة.