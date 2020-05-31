“شاهد” كويتية تكافح “كورونا” بطريقة جديدة صدمت كل الكويتيين وسخرية واسعة!

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت موجة سخرية واسعة عقب تداول مقطع فيديو، يوثق قيام ناشطة كويتية بمكافحة فيروس كورونا بطريقة جديدة وعصرية عبر بضربه بالعصا، عقاباً له على ما يقوم به من اعتداء على البشرية بحسب وصفها.

ويظهر من مقطع الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن” حديث الفتاة الكويتية تقول: “بدي آخذ الكورونا و أطيح بيها بالزاوية، وأضربها بالعصا، وهي تمسك عصاة في يدها”.

ويأتي مقطع الفيديو ذلك للفتاة الكويتية بالتزامن مع حالة حظر التجول الجزئي والكلي، والغاء الدوام الرسمي والأكاديمي وإغلاق كامل المحال التجارية، في جملة إجراءات اتخذتها السلطات الكويتية للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

هذا وبدأت الكويت المرحلة الأولى من العودة للحياة الطبيعية، بعد حظر شامل دام 21 يوما ضد فيروس كورونا، فيما شهدت شوارع العاصمة كثافات مرورية وصفتها وسائل إعلام محلية بـ “غير المعتادة”.

وبحسب صحيفة “الأنباء” المحلية، بدأ المواطنون والمقيمون بالخروج إلى الشوارع، منذ الساعات الأولى من بدء المرحلة الأولى من عودة الحياة الطبيعية.

وشهدت شوارع رئيسية عدة ازدحاما مروريا وذلك وسط تواجد أمني في مختلف المناطق، وخاصة المعزولة منها، بينما استغل عدد من المواطنين والمقيمين تلك الفترة للخروج إلى الشواطئ، وفضل البعض التوجه إلى المطاعم والمحلات والأسواق لشراء حاجاتهم، قبل بدء سريان الحظر الجزئي”​​​.

وفتحت البقالات ومحطات غسيل وصيانة السيارات بالاشتراطات الصحية، وأهمها ارتداء الكمامات، وترك مسافات مناسبة تطبيقا للتباعد الاجتماعي.

من جانب آخر، تشهد الكويت، منذ 3 أسابيع تقريبا، زيادات ملحوظة في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا، غير أنها تسجل أيضا زيادات لافتة في معدل حالات الشفاء.

إذ أعلنت وزارة الصحة تسجيل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ إجمالي المصابين 27043 والوفيات 212.