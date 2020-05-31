“شاهد” تصريحات صادمة لوزير الصحة العُماني بشأن فيروس كورونا وارتفاع أعداد المصابين

أطلق وزير الصحة العُماني، الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، تصريحات صادمة بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد في سلطنة عُمان، مرجحاً ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس بالسلطنة.

وقال السعيدي، في تصريح تلفزيوني، رصدته “وطن”، إن التوقعات تشير إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القادمة.

فيديو | وزير الصحة العُماني يوضح اسباب ارتفاع أعداد الإصابات بـ #فيروس_كورونا بـ #السلطنة.#بوابة_الأخبار pic.twitter.com/M88LxnmroB — بوابة الأخبار | Bawabaa News (@bawabaanews) May 30, 2020

وأوضح وزير الصحة العماني، أنه رصد العديد من المخالفات في النصف الأخير من شهر رمضان وخلال أيام عيد الفطر والذي قد يؤدي إلى ظهور زيادة في عدد الاصابات والتي قد تظهر نتائجها بعد 10 ايام.

وأشار السعيدي إلى ارتفاع تسجيل حالات الاصابة خلال اليومين الماضي بـ 603 حالات و881 حالة ليصل إجمالي عدد الحالات في السلطنة 10423 حالة و42 وفاة، ووصل عدد الفحوصات المُجراة منذ بداية الوباء 97 ألفا و13 فحصا و تجاوز عدد المتعافين 2400 حالة.

وأضاف: “نتوقع زيادة الأرقام لعدة أسباب لزيادة عدد الفحوصات ولدينا رصد وبائي نشط حيث يذهب موظفو الوزارة للمؤسسات والتجمعات السكنية للوافدين ووجدت بالفعل حالات، حيث تم فحص كل الحالات المشتبه بها وهناك اسباب اخرى من عدم تقيد بالبقاء في المنازل وعدم اتباع الارشادات الصحية في النصف الاخير من شهر رمضان حيث لم تكن كما يجب”.

وحث الوزير العماني الجميع على التقيد بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا خاصة ارتداء الكمامات وغسل اليدين بالماء والصابون بعد لمس الأسطح.

وحسب آخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، تسجيل 1014 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي للإصابات 11437.

وقالت الوزارة، في تغريدة رصدتها “وطن”: “تم تسجيل (1014) ألفاً وأربع عشرة حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا منها ثلاثمائة وإحدى وسبعون (371) حالة لعمانيين، وستمائة وثلاث وأربعون (643) حالة لغير عمانيين”.

وزارة الصحة : تسجيل (1014) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، منها (371) حالة لعمانيين، (643) حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (11437) حالة، وعدد الوفيات (47)وتود الوزارة التأكيد بأن (2396) حالة قد تماثلت للشفاء. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 31, 2020

وفى وقت مبكر، أعلنت وزارة الصحة في عمان، وفاة مقيم مصاب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليرتفع عدد الوفيات في السلطنة إلى 44 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.