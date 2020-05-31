الوضع خارج السيطرة.. “شاهد” سحل شرطية أمريكية بطريقة مرعبة ومهينة وزملاؤها يشاهدون في عجز!

تستمر الاحتجاجات بالولايات المتحدة الأمريكية على إثر مقتل المواطن الأمريكي الأسود “جورج فلويد”، على يد شرطي أبيض، قام بالدعس على رقبته حتى أزهق روحه، خلال اعتقاله في إحدى الولايات الأمريكية.

ومن تلك المقاطع، رصدت “وطن” مقطعاً يوثق قيام المتظاهرين الأمريكيين بالهجوم على شرطية أمريكية، وحولها شرطيين آخرين، وقاموا بضربها وسحلها على الأرض بشكل مهين للغاية، في حين تواجد بقع للدماء في أرضية الشارع الذي عليه تقوم المشادات.

تحديثات احتجاجات جورج فلويد: متظاهرون يعتدون على شرطية عبر جرها بقوه على رصيف الشارع – Tmz

pic.twitter.com/YiQR6prQfs — هيئة المشاهير (@nadia_almobark) May 31, 2020

وأظهر المقطع محاولة رجال الشرطة الأمريكيين أن يفصلوا بين المتظاهرين والشرطية، إلا أن الجماهير الغاضبة قامت بضربهم ثلاثتهم، ورميهم على الأرض.

فيما أظهر مقطع فيديو آخر رصدته “وطن”، يوثق قيام شخص أمريكي مُسن، بالنزول من سيارته حاملاً لمضرب سهام، ليضرب بها المتظاهرين المتواجدين بالشارع.

وأظهر المقطع قيام الرجل بنصب السهم في المضرب، وقيامه بضرب أحد المتظاهرين الذين حاولوا إيقافه، وأصابه بالسهم على الفور، لينقض عليه بعدها عشرات من الأشخاص المتظاهرين، ويوسعوه ضرباً وتكسيراً لسيارته.

http://facebook.com/story.php?story_fbid=970878150033589&id=100013342389615&extid=3nphSa0VrsdD7CDK&d=null&vh=i

وتستمر الاحتجاجات القائمة في عديد من الولايات المتحدة الأمريكية، في حين وصف ترمب المحتجين بأنهم “قطاع طرق” يحاولون جعل ذكرى فلويد ذكرى أليمة، وأنه سيتم إدخال الجيش على الأرض كي يستطيع ضبط الأمور.

وشهد محيط البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن ليلة أمس أيضاً حالة من الشغب الكبير وإشعال الإطارات وتدخل مئات من عناصر الشرطة الأمريكية من أجل محاولة السيطرة على الأوضاع التي قد تتخذ منحى أصعب خلال الساعات القادمة.