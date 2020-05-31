بعد “بن علوي”.. تسجيل مفبرك جديد لأمير قطر السابق مع القذافي وأبوظبي تستخدم هارب قطري للترويج له

نشر المعارض القطري المزعوم “خالد الهيل” عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل تويتر، تسجيلاً صوتياً مفبركا زعم أنه للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق خلال مهاتفته للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وقيامه ـ بحسب التسجيل المفبرك ـ بسب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما واصفاً إياه بالعبد التافه.

وقال “الهيل” الهارب القطري الذي تحركه مخابارت أبوظبي ويدعمه ابن زايد، في تغريدته التي نشر فيها التسجيل المفبرك: “تسريب حصري، أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني يقول عن الرئيس الأمريكي السابق، هذا العبد، الله يلعنه”.

تسريب حصري – امير #قطر السابق حمد بن خليفه آل ثاني يقول عن الرئيس الأمريكي السابق " هذا العبد "الله يلعنه، امريكا تنتفض ضد العنصريه ونظام قطر نظام عنصري هل مازال شعب أمريكا يسمونهم أصدقاء؟ @BarackObama #BLACK_LIVES_MATTER #امريكا_تنتفض #قطر #تنظيم_الحمدين_الارهابي #تسريبات pic.twitter.com/q2KV3oEpWC — Khalid Al-Hail خالد الهيل (@khalidalhaill) May 31, 2020

وتابع: “أمريكا تنتفض ضد العنصرية ونظام قطر نظام عنصري هل ما زال شعب أمريكا يسمونهم أصدقاء”.

وتأتي محاولة الهيل تلك لنسب التسجيل المزعوم للأمير القطري الأسبق، تباعاً بعد عدة محاولات تشرف عليها أبو ظبي والمخابرات الإماراتية، بنشر تسجيلات ومقاطع وفبركات، من شأنها أن تضرب العلاقات السياسية بين قطر ودول العالم وكذلك سلطنة عمان وجميع البلدان التي تقف منها الإمارات على موقف متوتر.

حيث انتشر خلال شهر مايو الجاري تسجيلاً صوتياً مفبركاً أيضاً، ادعى ناشره حينها بأنه يعود لوزير الشؤون الخارجية العُماني “بن علوي” والرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي، وحديث القذافي وموقفه السلبي تجاه السعودية، وصمت بن علوي وتأييده لما يقوله القذافي.

وذلك في حاولة لضرب العلاقة بين السلطنة والمملكة العربية السعودية، ضمن خطط أبناء زايد لتقليم أظافر بن سلمان وعلاقاته السياسية في المنطقة العربية، للظفر بكافة القرارات السيادية بالخليج والمنطقة.

واستخدمت أبو ظبي في كل تسجيل من هؤلاء نشطاء هاربين من بلدانهم وليس لما ينشروه أي ثقة لدى الجمهور العربي.

وكان تسجيل بن علوي المفبرك على يد العماني الهارب سعيد جداد، بينما استخدمت مخابرات أبوظبي اليوم الهارب القطري خالد الهيل لنشر هذا التسجيل الذي يحاول فيه توتير العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر، وإظهار قطر بأنها دولة عنصرية تحتقر كافة الإثنيات والعروق المختلفة عن الحاكمين فيها.

وتعمدت مخابرات أبوظبي الترويج لهذا المقطع المفبرك تزامنا مع احتجاجات المواطنين السود الأمريكيين احتجاجاً على مقتل المواطن الأمريكي الأسود “جورج فلويد” على يد شرطي أمريكي أبيض، خنقه خلال عملية إيقافه في مدينة “منيابوليس” الأمريكية، بوضع ساقه على رقبته حتى قتله خنقا.