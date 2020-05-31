الصحة السعودية تكشف عن “كمامة” بديلة تمنع فيروس كورونا من اختراق جسم الانسان!
أثار إعلان وزارة الصحة السعودية حول ارتداء النقاب والشماغ كبديل عن الكمامة، سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة السعودية أمس السبت، إن ارتداء النقاب او الشماغ يعد بديلاً عن الكمامة بشرطين، الأول أن يكون متكوناً من أكثر من طبقة قماش، والثاني أن يكون النقاب أو الشماغ محكم الإغلاق عند إرتدائه على منطقتي الانف والفم بالتحديد.
وسخر مغردون سعوديون من إعلان وزارة الصحة، ورأوا أنها طريقة غير مُباشرة للإعلان عن نفاذ الكمامات، وسخروا مما سيؤول إليه شكل الرجال والنساء وكأنهم لصوص، كما نصحهم آخرون بالرجوع إلى الحظر الكلي بدلاً من هذه النصائح الفارغة.
ولم تكن المرة الأولى التي يُثار بها الجدل بهذه النصيحة، فقد نصح وزير الصحة الأردني د.سعد الجبر باستخدام الشماغ الشائع لبسه أردنيا وعربياً، كوسيلة للوقاية من فيروس “كورونا”، قبل أن تُحرجه منظمة الصحة العالمية التي أكدت أن نصيحته غير صحيحة بتاتاً.
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الكمامات الطبية لا تصنع من الأقمشة العادية التي تصنع منها الملابس.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات التراكمية إلى 83384، تعافى منهم 58884.
وذكرت قناة “العربية” أنه ابتداء من اليوم الأحد وحتى 20 يونيو، سيتم تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساء، فضلا عن السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. ورفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ورفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية.