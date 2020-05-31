الصحة السعودية تكشف عن “كمامة” بديلة تمنع فيروس كورونا من اختراق جسم الانسان!

أثار إعلان وزارة الصحة السعودية حول ارتداء النقاب والشماغ كبديل عن الكمامة، سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة السعودية أمس السبت، إن ارتداء النقاب او الشماغ يعد بديلاً عن الكمامة بشرطين، الأول أن يكون متكوناً من أكثر من طبقة قماش، والثاني أن يكون النقاب أو الشماغ محكم الإغلاق عند إرتدائه على منطقتي الانف والفم بالتحديد.

اعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت أن إرتداء النقاب او الشماغ يعد بديلاً عن الكمامة بشرطين

– الاول أن يكون متكوناً من اكثر من طبقة قماش

– الثاني أن يكون النقاب او الشماغ محكم الاغلاق عند إرتدائه على منطقتي الانف والفم بالتحديد pic.twitter.com/PZEtHI9IO5 — هيئة المشاهير (@nadia_almobark) May 30, 2020

وسخر مغردون سعوديون من إعلان وزارة الصحة، ورأوا أنها طريقة غير مُباشرة للإعلان عن نفاذ الكمامات، وسخروا مما سيؤول إليه شكل الرجال والنساء وكأنهم لصوص، كما نصحهم آخرون بالرجوع إلى الحظر الكلي بدلاً من هذه النصائح الفارغة.

الحين بتطلع الشارع تحس الناس مسويه شي الكل متلطم 😂😂 — سَعد (@Hala_S92) May 30, 2020

اخيرا صاروا الرجال بتسترون مثلنا 😭😂 — لولي 🕊 (@looly_7k) May 30, 2020

يعني معليش كيف النقاب بيكون محكم الاغلاق عند الفك والانف اربطه يعني من تحت 🙃 — الشخصية النادرة ☁️ (@ro7__q) May 30, 2020

مين بيتلطم بهالحر ! — .. (@x2q_d) May 30, 2020

النقاب ماينفع مفتوح من تحت عشان نشم هوا 😂 — بنت فهد🇸🇦 (@misiz7) May 30, 2020

ليه القروشه رجع الحظر مثل قبل وقفل المحلات الي مالها داعي وخلصنا — boy of london ولد من لندن (@freedom_uk1989) May 30, 2020

الحممدالله عشت وشفت ذكورنا يتغطون — Âml (@Jan__19) May 30, 2020

قولو عندنا أزمة كمامات وعليكم باستخدام البدائل …صح ؟ — س ع و د .. الله يرزقه و يسعده↗️ (@s3300d) May 30, 2020

الصيدليات و المتاجر مافيها كمامات الا بكمية محددة و وزارة الصحة تروّج للنقاب و الشماغ.



يعني اتلثم؟!!! هذا حل امن بالله عليكم — الجوهره💚 (@aljwhara_9) May 30, 2020

ولم تكن المرة الأولى التي يُثار بها الجدل بهذه النصيحة، فقد نصح وزير الصحة الأردني د.سعد الجبر باستخدام الشماغ الشائع لبسه أردنيا وعربياً، كوسيلة للوقاية من فيروس “كورونا”، قبل أن تُحرجه منظمة الصحة العالمية التي أكدت أن نصيحته غير صحيحة بتاتاً.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الكمامات الطبية لا تصنع من الأقمشة العادية التي تصنع منها الملابس.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات التراكمية إلى 83384، تعافى منهم 58884.

وذكرت قناة “العربية” أنه ابتداء من اليوم الأحد وحتى 20 يونيو، سيتم تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساء، فضلا عن السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. ورفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ورفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية.