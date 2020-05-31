النشامى غير.. “شاهد” أردني يوثق أعمال الشغب في أمريكا ويثير موجة “ضحك” على مواقع التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بمقطع فيديو أثار سخرية واسعة بين المغردين، يوثق قيام مواطن أردني بتصوير ما يجري في مدينة “منيابوليس” الأمريكية، من احتجاجات من قبل السود الأمريكيين احتجاجاً على مقتل المواطن الأمريكي الأسود “جورج فلويد” على يد شرطي أمريكي أبيض، خنقه خلال عملية إيقافه بوضع ساقه على رقبته.

ويظهر من مقطع الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن”، حديث المواطن الأردني تعقيباً على ما يقوم بتصويره، حيث أظهر المقطع محاولة المواطن الأردني دخول أحد المباني، ولكن دون فائدة بسبب الازدحام الكبير وحالة الفوضى القائمة من المواطنين الذين اقتحموا المحلات والمباني وقاموا بسرقة كل شيء يجدونه.

مواطن اردني يصور اعمال الشغب في مدينة منيابوليس الامريكية احتجاجا على مقتل امريكي من اصول افريقية خنقا على يد الشرطة

التعليق على المشهد مضحك قصة😂😂 pic.twitter.com/NAH7vLQ5tB — Razan AbuAlfoul 🇯🇴 (@RazanHKJ) May 30, 2020

واللافت في المقطع هو التعليق الساخر للنشمي الأردني على المشهد والذي لاقى تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، حيث يسمع من مقطع الفيديو حديث الشاب وهو يقول لإحدى المواطنات: “نو مور، جو هوم” بلكنة عربية مضحكة للغاية.

ووثق الشاب الأردني الذي يصور المقطع قيام المتظاهرين بسرقة المحل بشكل كامل الذي يقف على بابه، دون قدرة الشرطة الأمريكية على إيقافهم، ووسط حالة فوضى كبيرة من تكسير وعبث بالممتلكات.

ونشرت الناشطة “رزان ابو فول” مقطع الفيديو الخاص بالشاب الأردني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلقت ما نصّه :”مواطن أردني يصوّر أعمال الشغب في مدينة منيابولس الأمريكية احتجاجاً على مقتل أمريكي من أصول أفريقية خنقاً على يد الشرطة”.

وتستمر الأحداث بالتصاعد في عدة ولايات أمريكية، وسط أعمال شغب وتسجيل عدة إصابات خلال قيام الشرطة الأمريكية بقمع المتظاهرين الغاضبين والذين جابوا شوارع عدة ولايات أمريكية، احتجاجاً على الحادثة الأليمة التي أودت بحياة المواطن الأمريكي “جورج فلويد”، والتي لا أحد يعلم حتى اللحظة إلى أين قد تصل الأمور بسببها.