“#يا_عندي_يا_عند_المنسق”.. حملة فلسطينية جلطت إسرائيل وضيعت جهود “الموساد” طيلة سنوات بلحظة

أطلق ناشطون فلسطينيون حملة كبيرة لاقت انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر”، تحت وسم بعنوان “يا أنا يا المنسق”، طالبوا فيها كافة أصدقائهم وكل الفلسطينيين والعرب، بضرورة أن يلغوا إعجابهم بالصفحات الإسرائيلية الكبيرة لمحاربة المحتوى الإسرائيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قرابة 60 ألف إلغاء إعجاب خلال أقل من 24 ساعة..



نشـطاء حملة "يا عندي يا عند المنسق" يواصلون دعوتهم لإلغاء الإعجاب بصفـحة مـنسـق أعمـال الاحـتـلال. pic.twitter.com/0AumfCd13R — فلسطين لايف (@palliveps2) May 30, 2020

و”المنسق” هي صفحة تابعة لمنسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، “أ” ويتم من خلالها غزو المجتمع الفلسطيني بالمنشورات التي تصوّر الاحتلال على أنه كيان إنساني، ويحب الفلسطينيين ويبحث عن راحتهم، كما يحاربون من خلال الصفحة “المنسق” النضال الفلسطيني وكافة أشكال الهوية الفلسطينية.

وطالب النشطاء أيضا بمقاطعة صفحة الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، “أفيخاي أدرعي”، والذي يعمل بشكل استخباراتي جيد في غزو المجتمعات العربية بشكل عام، والفلسطينية بشكل خاص.

بعد القرار الوطني لانسحاب 33000 من متابعة صفحة المنسق لا زال ما يزيد عن 600000 متابع يرقصون على دماء الفلسطينيين فيها !

شو بعملوا حتى اللحظة ؟

كل واحد منا يدخل على صديقه المتابع للصفحة المنسق ويوضح له خطورة فعله على الوطن#يا_عندي_يا_عند_المنسق — merdawe2020محمود مرداوي (@merdawe2020) May 30, 2020

في ظل تحذيرات عديدة، تطلق منذ سنوات من هذه الصفحات، والتي يتم إدارتها من قبل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، ويتم من خلالها الإيقاع بالفلسطينيين لتجنيدهم لصالح الجيش الإسرائيلي، وللعمل ضد أوطانهم، وهذا ما قاله جهاز “الأمن الداخلي” التابع لحركة حماس في غزة، في عدة مقاطع فيديو وتحذيرات أطلقها عبر صفحته “المجد الأمني” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم القبض على عملاء فيما مضى، تم إسقاطهم عبر تلك الصفحات، وصفحات مشابهة.

وضمن هذه الحملة قال الناشط “محمد السنوار” عبر تويتر في تغريدة له حول الحملة: “انا حزين وفرحان من قصة إلغاء الإعجاب عن صفحة المنسق وأفيخاي زفت”.

انا حزين وفرحان من قصة الغاء الاعجاب عن صفحة المنسق وافيخاي زفت

مبسوط لأنه وعي وثقافة ووحدة وشيء راقي

حزين بشدة لانه هي الي بطلع في ايدنا بعد سنين من النضال والشهداء وقرار الضم وصفقة القرن

وحربنا وانتصارنا بوضع وازالة لايك عن صفحة فيسبوكية

يا رب ارحمنا وخفف عنا — Mohammed Sinwar (@MohammedSinwar5) May 30, 2020

وتابع: “مبسوط لأنه وعي وثقافة ووحدة وشيء راقي، وحزين بشدة لأنه هي اللي بطلع في إيدنا بعد سنين من النضال والشهداء وقرار الضم وصفقة القرن، وحربنا وانتصارنا بوضع وإزالة لايك عن صفحة فيسبوكية، يا رب إرحمنا وخفف عنا”.

فيما قال “ماهر أبو صبحة” تغريدة قال فيها: “تم إنشاء صفحة المنسق لتكون نافذة لتواصل ضابط المخابرات الإسرائيلي مع عدد من العملاء”.

تم إنشاء صفحة المنسق لتكون نافذة لتواصل ضابط المخابرات الإسرائيلي مع عدد من العملاء

بمتابعتك للصفحة تضع نفسك في دائرة الشبهة وتكون غطاء لذلك التواصل

بادر بإلغاء المتابعة للصفحة فمثلك من الشرفاء لا ينبغي له أن يكون عوناً لقتلة أبناء شعبنا الفلسطيني

إلغاء المتابعة خيار الشرفاء pic.twitter.com/CTegMT1Ur7 — ماهر علي أبو صبحة ( أبو صلاح الدين ) (@2Pi1v2CAIOkG4vY) May 30, 2020

وتابع:” بمتابعتك للصفحة تضع نفسك في دائرة الشبهة وتكون غطاء، لذلك التواصل بادر بإلغاء المتابعة للصفحة، فمثلك من الشرفاء لا ينبغي له أن يكون عوناً لقتلة أبناء شعبنا الفلسطيني، إلغاء المتابعة خيار الشرفاء”.

فيما قال ناشط فلسطيني آخر مغرداً عبر الوسم: ” في حرب عام 2009 على غزة تصاوبت بشظايا صاروخ انا ومعظم أفراد عائلتي، واليوم للأسف بعض أصدقائي معجبين بالذي كان سبب بإصابتي وقتل الأطفال من أبناء شعبي، لو بتحبني الغي اعجابك بصفحة المنسق.

في حرب عام 2009 على غزة تصاوبت بشظايا صاروخ انا ومعظم أفراد عائلتي واليوم للأسف بعض أصدقائي معجبين بالذي كان سبب بإصابتي وقتل الأطفال من أبناء شعبي

لو بتحبني الغي اعجابك بصفحة المنسق #يا_عندي_ياعند_المنسق pic.twitter.com/0MSr2uWTfx — عبودي بن |AboodyBean (@NA39353036) May 30, 2020

وكتب أحد النشطاء:” مقاطعة المنسق و أشكاله كثير مهم ، بس ما بننسى الأهم من هيك اللي هو مقاطعة_البضائع_الاسرائيلية.”

مقاطعة المنسق واشكاله كثير مهم ، بس ما بننسى الاهم من هيك الي هو #مقاطعة_البضائع_الاسرائيلية.

انا من زمان مقاطع معظم البضائع لكن من بين فترة وفترة الا اخذ اشي ، و لكن من هسا وطالع انا مقاطع كلياً لكل اشي. #يا_عندي_يا_عند_المنسق #مقاطع

ا — عِزَّالدِينْ شُومانْ. (@izz_shoman) May 30, 2020

وتابع: ” انا من زمان مقاطع معظم البضائع لكن من بين فترة وفترة إلا اخذ إشي ، و لكن من هسا وطالع انا مقاطع كلياً لكل إشي. يا_عندي_يا_عند_المنسق.

وشهدت صفحة المنسق عبر موقع فيس بوك بالفعل انخفاضاً بعشرات الآلاف من المعجبين والمتابعين للصفحة من العرب والفلسطينيين، وذلك بفعل تأثير الحملة الكبيرة التي تثار عبر مواقع التواصل للمقاطعة.