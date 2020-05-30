“#يا_عندي_يا_عند_المنسق”.. حملة فلسطينية جلطت إسرائيل وضيعت جهود “الموساد” طيلة سنوات بلحظة
أطلق ناشطون فلسطينيون حملة كبيرة لاقت انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر”، تحت وسم بعنوان “يا أنا يا المنسق”، طالبوا فيها كافة أصدقائهم وكل الفلسطينيين والعرب، بضرورة أن يلغوا إعجابهم بالصفحات الإسرائيلية الكبيرة لمحاربة المحتوى الإسرائيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
و”المنسق” هي صفحة تابعة لمنسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، “أ” ويتم من خلالها غزو المجتمع الفلسطيني بالمنشورات التي تصوّر الاحتلال على أنه كيان إنساني، ويحب الفلسطينيين ويبحث عن راحتهم، كما يحاربون من خلال الصفحة “المنسق” النضال الفلسطيني وكافة أشكال الهوية الفلسطينية.
وطالب النشطاء أيضا بمقاطعة صفحة الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، “أفيخاي أدرعي”، والذي يعمل بشكل استخباراتي جيد في غزو المجتمعات العربية بشكل عام، والفلسطينية بشكل خاص.
في ظل تحذيرات عديدة، تطلق منذ سنوات من هذه الصفحات، والتي يتم إدارتها من قبل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، ويتم من خلالها الإيقاع بالفلسطينيين لتجنيدهم لصالح الجيش الإسرائيلي، وللعمل ضد أوطانهم، وهذا ما قاله جهاز “الأمن الداخلي” التابع لحركة حماس في غزة، في عدة مقاطع فيديو وتحذيرات أطلقها عبر صفحته “المجد الأمني” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم القبض على عملاء فيما مضى، تم إسقاطهم عبر تلك الصفحات، وصفحات مشابهة.
وضمن هذه الحملة قال الناشط “محمد السنوار” عبر تويتر في تغريدة له حول الحملة: “انا حزين وفرحان من قصة إلغاء الإعجاب عن صفحة المنسق وأفيخاي زفت”.
وتابع: “مبسوط لأنه وعي وثقافة ووحدة وشيء راقي، وحزين بشدة لأنه هي اللي بطلع في إيدنا بعد سنين من النضال والشهداء وقرار الضم وصفقة القرن، وحربنا وانتصارنا بوضع وإزالة لايك عن صفحة فيسبوكية، يا رب إرحمنا وخفف عنا”.
فيما قال “ماهر أبو صبحة” تغريدة قال فيها: “تم إنشاء صفحة المنسق لتكون نافذة لتواصل ضابط المخابرات الإسرائيلي مع عدد من العملاء”.
وتابع:” بمتابعتك للصفحة تضع نفسك في دائرة الشبهة وتكون غطاء، لذلك التواصل بادر بإلغاء المتابعة للصفحة، فمثلك من الشرفاء لا ينبغي له أن يكون عوناً لقتلة أبناء شعبنا الفلسطيني، إلغاء المتابعة خيار الشرفاء”.
فيما قال ناشط فلسطيني آخر مغرداً عبر الوسم: ” في حرب عام 2009 على غزة تصاوبت بشظايا صاروخ انا ومعظم أفراد عائلتي، واليوم للأسف بعض أصدقائي معجبين بالذي كان سبب بإصابتي وقتل الأطفال من أبناء شعبي، لو بتحبني الغي اعجابك بصفحة المنسق.
وكتب أحد النشطاء:” مقاطعة المنسق و أشكاله كثير مهم ، بس ما بننسى الأهم من هيك اللي هو مقاطعة_البضائع_الاسرائيلية.”
وتابع: ” انا من زمان مقاطع معظم البضائع لكن من بين فترة وفترة إلا اخذ إشي ، و لكن من هسا وطالع انا مقاطع كلياً لكل إشي. يا_عندي_يا_عند_المنسق.
وشهدت صفحة المنسق عبر موقع فيس بوك بالفعل انخفاضاً بعشرات الآلاف من المعجبين والمتابعين للصفحة من العرب والفلسطينيين، وذلك بفعل تأثير الحملة الكبيرة التي تثار عبر مواقع التواصل للمقاطعة.