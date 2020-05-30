نجل سلمان العودة يفجر مفاجأة بشأن مقتل الأمريكي جورج فلويد.. ما علاقة مقتله باغتيال خاشقجي وتقطيعه؟

فجّر الدكتور عبدالله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة، مفاجأة مدوية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بالتزامن مع حادثة مقتل المواطن الأمريكي الأسود “جورج فلويد” الذي أثارت حادثة مقتله احتجاجات عارمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال نجل الداعية السعودي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رصدتها “وطن”، و بعد أن أرفق صورتي كلاً من الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والمواطن الأمريكي القتيل جورج فلويد: “انا أختنق، لا أستطيع التنفس” آخر كلمات قالها هذان الرجلان، قبل أن يموتوا على يد أجهزة أمن، الأول في القنصلية السعودية، والثاني بمينيابولس (أمريكا)”.

"أنا أختنق".. "لا أستطيع أن أتنفس".. آخر كلمات قالها هذان الرجلان.. قبل أن يموتوا على يد أجهزة أمن.. الأول في القنصلية السعودية والثاني بمينيابوليس (أمريكا)..



لكن الفارق كبير بين شعب ينتفض… وشعب آخر هو نفسه يختنق أيضاً ولا يستطيع أن يتنفس! pic.twitter.com/aLYogoQsSx — د. عبدالله العودة (@aalodah) May 30, 2020

وتابع: “لكن الفارق كبير بين شعب ينتفض، وشعب آخر هو نفسه يختنق أيضاً ولا يستطيع أن يتنفس”.

وأثارت تغريدة العودة ردود أفعال عديدة عبر تويتر، وفي ذلك قال أحد المغردين معلّقاً: “القاتل الأمريكي تم القبض عليه والآن بالسجن، وسيحاكم، والقتلة السعوديين طليقون بل الذي أمرهم هو ولي عهد يمارس عمله مع القتلة والفرق في الشعوب فقط”.

القاتل الأمريكي تم القبض عليه و الان بالسجن و سيحاكم والقتله السعوديين طليقين بل الذي أمرهم هو ولي عهد و يمارس عمله مع القتله و الفرق في الشعوب فقط — مدريدي (@Mohamed13579331) May 30, 2020

فيما قال آخر: “لا تأسفن على شعب يختنق بمحض إرادته يا سيدي”.

لا تسفن على شعب يختنق بمحض إرادته يا سيدي .. — nemer abu ghname (@nemerabughname) May 30, 2020

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حالة من الغضب والاحتجاجات الواسعة عقب حادثة مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، والذي قضى أثناء قيام شرطي بالدعس على رقبته، خلال اشتباه به والقبض عليه.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق عملية القتل التي تعرض لها المواطن الأمريكي واستنجاداته المتكررة خلال قيام الشرطي بالدعس على رقبته وقوله: “لا أستطيع التنفس”.