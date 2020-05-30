مفاجأة غير متوقعة للأمن بعدما أبلغت فنانة كويتية عن “إرهابيين” بحوزتهم متفجرات!

أبلغت فنانة “مضطربة” في الكويت الجهات الأمنية عن أنها وجدت “إرهابيين” في منطقة ميدان حولي بحوزتهم متفجرات، وأن لديها بياناتهم وعلى علم تام بمخططاتهم.

وتحرك رجال الأمن إلى الموقع الذي حددته الفنانة للتأكد من جدية بلاغها، وعند وصولهم إليه ومعاينتهم للمكان لم يجدوا أحداً، ولم يعثروا على أي مواد متفجرة.

وذكر مصدر أمني أنه تمت إحالة الفنانة إلى جهاز أمن الدولة، وبالتحقيق معها، تبين أنها تعاني من اضطرابات نفسية، وأحيلت إلى مستشفى الطب النفسي للعلاج، خصوصاً أن لديها ملفاً فيه.

ووفق صحيفة “الراي” الكويتية، فإنّ الفنانة –لم تذكر اسمها- ابتعدت عن الساحة منذ سنوات، وكانت تظهر بين الحين والآخر بفيديوهات مثيرة للجدل.