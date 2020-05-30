“دي نعمة ورضا من ربنا”.. علا الفارس تفجر مفاجأة عن حسن حسني وهذا ما دار بينهما في لقاء شخصي

تقدمت الإعلامية الأردنية المذيعة بقناة الجزيرة “علا الفارس” بالتعزية ونعي الفنان المصري الراحل “حسن حسني”، كاشفة عن تفاصيل لقاء بينهما وماذا قالت له وكيف كان رده عليها بكل تواضع، حيث أثنت على أخلاق وتواضع الفنان الراحل، مشيرة لأنها كانت من المنبهرين بفنه.

ونشرت “الفارس” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة الفنان الراحل حسن حسني، وعلقت ما نصّه: “فنان عظيم حقا وإنسان رائع، من القلة التي أحببتها على الشاشة وأبهرتني في الواقع، طيبة رقي تواضع.

فنان عظيم حقا وانسان رائع،من القِلة التي أحببتها على الشاشة وأبهرتني في الواقع،طيبه رقي تواضع .." قلت له اول مرة التقيته "وحدك فقط اشوف صورتك او اسمك بأي فيلم اشتري التذكرة وادخل السينما بدون تفكير انت فنان رهيب " رد مبتسما الحمدلله دي نعمة ورضا من ربنا… الله يرحمه pic.twitter.com/s1TSDFWtJM — علا الفارس (@OlaAlfares) May 30, 2020

وتابعت مشيدة بأخلاقه: “قلت له أول مرة إلتقيته وحدك فقط أشوف صورتك أو اسمك بأي فيلم أشتري التذكرة وأدخل السينما بدون تفكير، أنت فنان رهيب، ورد مبتسماً، الحمد لله دي نعمة ورضا من ربنا، الله يرحمه”.

وتوفي الفنان المصري حسن حسني فجر اليوم السبت عن عمر ناهز الـ89 عاماً، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وتم تشييع جثمانه بمحافظة الفيوم.

فيما غاب جميع الفنانين عن حضور الجنازة باستثناء سعد الصغير، والفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية.

وشهدت وفاة الفنان المصري حسن حسني ردود أفعال حزينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعزيات من عدد كبير من النشطاء والمغردين الذين نعوا الفنان معبرين عن مشاعر حزنهم الكبير لفقدانه، مؤكدين أنه كان أحد أهم أعلام الفن والكوميديا في مصر.