“شاهد” مأساة تهزّ مصر .. تفحم 4 أطفال وجدتهم في حريق ضخم التهم منزلهم وهذا سببه

هزّت حادثةٌ مؤسفة الشارع المصري بعدما التهم حريق ضخم شقة طبيب ما أدّى لوفاة أبنائه الأربعة ووالدته المسنة بمنطقة الدقي بالجيزة.

وتبين من التحقيقات أن سبب الحريق، ماس كهربائي شب في لوحة الكهرباء بالشقة ظهر الجمعة.

وتفحم من جراء الحريق، 4 من أبناء الطبيب محمد سعيد الجمال -استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية-، تتراوح أعمارهم من 10 إلى 16 عاما وهم (أحمد وياسين وكريم ومالك).

وذكرت التحريات أن الأطفال كانوا مستغرقين في النوم في إحدى الغرف، بينما كانت جدتهم والدة الطبيب نائمة في الغرفة المجاورة.

وفور انبعاث الدخان من الشقة سارع الجيران بإبلاغ أجهزة الحماية المدنية التي سارعت بالوصول إلى هناك، وتمكنت خلال 15 دقيقة من إخماد النيران.

وقال الطبيب والد الأطفال الأربعة المتوفين أثناء مناقشته أمام رجال المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة: “كنا نايمين وحصل انفجار بسيط في لوحة المفاتيح الصالة واندلع الحريق، وامتد إلى محتويات الشقة بالكامل وغرف الأطفال ووالدتي.. وآخر كلماتهم الحقونا إحنا بنموت.. الحقنا يا بابا.. الحقينا يا ماما”.

وصرحت النيابة بدفن الجثث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت استدعاء عدد من شهود العيان والجيران لسماع أقوالهم.