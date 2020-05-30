“شاهد” أمّ بلا قلب تُفجع أهالي قرية كاملة بعد دفن رضيعها وهو حيّ في التراب!!

فتحت الشرطة الهندية تحقيقاً لمعرفة ملابسات دفن رضيع حيا بدم بارد، قبل أنّ يتمكّن الأهالي من إنقاذه .

وفي التفاصيل، لاحظ أهالي قرية “سيدهار تناغار” شمال الهند، بروز رِجل الرضيع من الأرض، وسمعوا أنينه، فهرعوا إلى إخراجه من التراب.

ووجد المنقذون أن الرضيع الهندي كان قد ابتلع كمية من التراب، وكاد أن يفارق الحياة لولا إنقاذه بشكل سريع.

وتم نقل الرضيع على عجل إلى المستشفى، وقال الطاقم الطبي المشرف على علاجه إنه في حالة صحية مستقرة، لكنه سيبقى تحت الإشراف.

ولم يُعرف سبب الإقدام على دفن الرضيع وهو ما يزال حيا، كما لم تتبين بعد المدة التي قضاها الصغير تحت التراب.

وتبنت امرأة في القرية الرضيع حينما سيغادر المستشفى في وقت لاحق.