“شاهد”.. يسرا: رأيت أمي بأحد مشاهد “خيانة عهد” وكنت عارفة بيوم وفاتها!

أكدت الفنانة المصرية يسرا، أنها لن تنسى لحظة إبلاغها بخبر وفاة والدتها، مشيرةً إلى أنها كانت تعرف باليوم الذي ستموت فيه والدتها وأن ذلك ظهر على شاشة التلفاز بمسلسل “خيانة عهد”.

وقالت يسرا، في لقاء تلفزيوني رصدته “وطن”: “أنا كنت برتجف الدكتور قالي لو هتستمري هيجيلك أزمة قلبية، اهدي أو متدخليش، فقولتله لا هدخل، ولما دخلت عليها وهي بتموت في أيدي هديت وكان لازم أحضر اللحظة دي لأنها بتخليكي تشوفي حاجات عمرك ما فكرت فيها قبل كده وكنت عاوزة أبقى جنبها لآخر لحظة”.

وأضافت يسرا: “”أمي دخلت المستشفى مخرجتش غير بعد 40 يوم، وكنت عارفة أن أمي هتموت في اليوم ده، وكانت واحدة صاحبتي قاعدة معايا وقولتلها أمي هتموت بكرة وكان إحساسي”، لافتة إلى أن كل هذا الشعور ظهر على الشاشة في مسلسل “خيانة عهد”.

وتابعت: “السنة اللي فاتت مشتغلتش كنت متضايقة شوية، لأن مرات بيبقي نفسنا في حاجة تحصل ومتحصلش متزعلوش واكتشفت أن ربنا كان كاتبلي ده علشان أقعد تحت رجل أمي وأبقى معاها في اللحظة دي”.

وأكملت: “لو أمي كانت عايشة في زمن كورونا وقالولي ممنوع الزيارة كنت هعمل إيه، لذلك لازم منزعلش على حاجة بتروح مننا لأن هيجيلنا أحسن منها بس أحنا مش عارفين وأنا استمتعت أن قعدت تحت رجل أمي ووعدتها إني مش هسيبها ولا يوم وفي وقت تعبها كنت مسافرة لكن حسيت بكل حاجة ويمكن ربنا إداني الإحساس ده علشان يأهلني للحدث، وأن نجاحي النهارده بسبب رضاها عليا”.

ووصف مسلسل “خيانة عهد” بأنه أحد أبرز المسلسلات الاجتماعية التي لفتت أنظار المشاهدين، في ظل منافسة قوية مع مسلسلات استعد لها الجمهور قبل بداية شهر رمضان.

وشارك في البطولة إلى جانب يسرا حلا شيحة وخالد سرحان وبيومي فؤاد وخالد أنور وآخرون، وهو من تأليف أحمد عادل سلطان، وهو التعاون الأول بين يسرا والمخرج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداث المسلسل حول عهد (يسرا)، الأخت غير الشقيقة لفرح ومروان (حلا شيحة وخالد سرحان)، تعرف منذ صغرها قراءة الفنجان، وفي الأغلب كانت هذه القراءات تتبعها أحداث مؤسفة أو مصائب، لنفاجأ بأن ابنها (خالد أنور) مدمن مخدرات وأخويها يضمران لها الشر من دون علمها ويسعيان للانتقام منها.