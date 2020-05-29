وصفهم بـ “الرعاع ومجهولي النسب”.. “شاهد” كاتب سعودي يتطاول على الشعب الفلسطيني ويعتبر اسرائيل صديق وفي

شن الكاتب السعودي، رواف السعين، هجوماً على الشعب الفلسطيني، واصفاً إسرائيل في الوقت ذاته بالصديق الوفي للسعودية، في حين اعتبر أن الفلسطينيين باعوا أراضيهم لليهود في نكبة 1948.
وقال السعين، في مقطع فيديو رصدته “وطن”، إن “الفلسطينيين رعاع وحثالة وهمج وغجر وليس لكم من العروبة شيء، وهم مهاجرين من أرمينا والقواز واليونان والمغول وتركيا وهاجرتم لبلاد الشام واستوطنوا من الساحل السوري إلى غزة”.
وأضاف السعين: “عرب فلسطين هما عرب 48 إسرائيل تعترف بهم وهم كذلك ولهم الجنسية الإسرائيلية ويعملون مع إسرائيل، وإسرائيل شعب أقام دولته على أرضه أما من باع أرضه لا يحق له أن يأخذها طالما باع وقبض”.
وتابع: “ما فيه قضية فلسطينية ولا في أرض فلسطينية ولا فيه شعب فلسطيني اما من هم في الشتات فهم لا يعرفون آبائهم، ترى أبوك ما هو المكتوبلك بالجواز دور على أبوك، وكلكم يا الفلسطينيين لو لكم أصل ما تسبون المملكة العربية السعودية هالأسرة الكريمة وهي للي تسوليكم صناديق تبرعات وتعطيكم وتعمرلكم غزة”.
وفي السياق، احتفى مستشار رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون، جاي معيان، بما قاله الكاتب السعودي، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”: “الشاعر السعودي يجلد الفلسطينيين ويقول اسرائيل شعب أقام دولة على أرضه والقضية الفلسطينية مزعومة ولا يوجد شيء اسمه “شعب فلسطيني”!.
وأضاف معيان، والذي يعتبره الكاتب السعودي صديقاً له: “صح كلامك يابو اليمامة واليوم اتضحت كل الأمور فمواقع التواصل الاجتماعي لم تخفي شيئا”.
كما وعلق الكاتب الصحفي، رجل المخابرات السابق، إيدي كوهين، على تصريحات الكاتب السعودي بالقول: “أستاذ رواف أنا مسرور لأنه الآن أنتم تعلمون كم قضينا مع هدول الفلسطينيين عندما أنتم دفقتم اموالكم بالملايين لهم”.
وفي السياق، عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لما قاله الكاتب السعودي، معتبرين أن إسرائيل تحتفي بتصريحاته لأنهاء جاء على مزاعجها وعلى نسق دعوات التطبيع.
وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها كتاب سعوديين الفلسطينيين، وتخطى ذلك الآراء الشخصية ووصل حد انتاج مسلسلات خليجية تنادي بالتطبيع مع إسرائيل وتجاهل القضية الفلسطينية.