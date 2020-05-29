وصفهم بـ “الرعاع ومجهولي النسب”.. “شاهد” كاتب سعودي يتطاول على الشعب الفلسطيني ويعتبر اسرائيل صديق وفي

شن الكاتب السعودي، رواف السعين، هجوماً على الشعب الفلسطيني، واصفاً إسرائيل في الوقت ذاته بالصديق الوفي للسعودية، في حين اعتبر أن الفلسطينيين باعوا أراضيهم لليهود في نكبة 1948.

وقال السعين، في مقطع فيديو رصدته “وطن”، إن “الفلسطينيين رعاع وحثالة وهمج وغجر وليس لكم من العروبة شيء، وهم مهاجرين من أرمينا والقواز واليونان والمغول وتركيا وهاجرتم لبلاد الشام واستوطنوا من الساحل السوري إلى غزة”.

وأضاف السعين: “عرب فلسطين هما عرب 48 إسرائيل تعترف بهم وهم كذلك ولهم الجنسية الإسرائيلية ويعملون مع إسرائيل، وإسرائيل شعب أقام دولته على أرضه أما من باع أرضه لا يحق له أن يأخذها طالما باع وقبض”.

وتابع: “ما فيه قضية فلسطينية ولا في أرض فلسطينية ولا فيه شعب فلسطيني اما من هم في الشتات فهم لا يعرفون آبائهم، ترى أبوك ما هو المكتوبلك بالجواز دور على أبوك، وكلكم يا الفلسطينيين لو لكم أصل ما تسبون المملكة العربية السعودية هالأسرة الكريمة وهي للي تسوليكم صناديق تبرعات وتعطيكم وتعمرلكم غزة”.

وفي السياق، احتفى مستشار رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون، جاي معيان، بما قاله الكاتب السعودي، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”: “الشاعر السعودي يجلد الفلسطينيين ويقول اسرائيل شعب أقام دولة على أرضه والقضية الفلسطينية مزعومة ولا يوجد شيء اسمه “شعب فلسطيني”!.

وأضاف معيان، والذي يعتبره الكاتب السعودي صديقاً له: “صح كلامك يابو اليمامة واليوم اتضحت كل الأمور فمواقع التواصل الاجتماعي لم تخفي شيئا”.

الشاعر واكاتب السعودي @rwoafalsoain يجلد الفلسطينيين ويقول:#اسرائيل شعب أقام دولة على أرضه والقضية الفلسطينية مزعومة ولا يوجد شيء اسمه "شعب فلسطيني"!



صح كلامك يابو اليمامة واليوم اتضحت كل الأمور فمواقع التواصل الاجتماعي لم تخفي شيئا.



نهاركم سعيد وجمعة مباركة أيها الصديق! pic.twitter.com/8pcDZe0bTf — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) May 29, 2020

كما وعلق الكاتب الصحفي، رجل المخابرات السابق، إيدي كوهين، على تصريحات الكاتب السعودي بالقول: “أستاذ رواف أنا مسرور لأنه الآن أنتم تعلمون كم قضينا مع هدول الفلسطينيين عندما أنتم دفقتم اموالكم بالملايين لهم”.

استاذ رواف انا مسرور لانه الان انتم تعلمون كم قضينا مع هدول الفلسطينيين عندما انتم دفقتم اموالكم بالملايين لهم. — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) May 29, 2020

وفي السياق، عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لما قاله الكاتب السعودي، معتبرين أن إسرائيل تحتفي بتصريحاته لأنهاء جاء على مزاعجها وعلى نسق دعوات التطبيع.

هذا انسان مضطرب نفسيا و قد اقيل من عمله و نازل مشاكل مع العالم، للاسف عقلية الصهاينه الانتهازيه ستؤدي بهم الي كوارث — الملخص العربي ☪️ (@Knight_Dreamer1) May 29, 2020

رواف هذا مسكين حاله يحزن ، يذكرني باللي جالس ينضرب من الخلف من عشره وهو ماسك واحد ضعيف يضرب فيه في الوجه ، لا هو قادر يدافع عن نفسه من العشرة ولا هو قادر يقول انا جبااااااان. — 💫Hani ajram💫 (@hani_ajram) May 29, 2020

أسألكم بالله يا من ترون المقطع أن تحذروا من خبث اليهود الذين ذكر الله تعالى (خبثهم وغدرهم ومكرهم وكذبهم وخداعهم) ذكره في القرآن

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هذا الرجل وكل الخليجيين والعرب والمسلمين جزء مننا ونحن الفلسطينيين جزء منهم

يكفي أننا نتذكر بعضنا البعض في الدعاء

فنقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات — Dr. Wafik Sakallah (@DrWafikSakallah) May 29, 2020

أنا سعودي وهذا مايشرفني ولا يشرف حكومتي — Majed # (@asr1068) May 29, 2020

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها كتاب سعوديين الفلسطينيين، وتخطى ذلك الآراء الشخصية ووصل حد انتاج مسلسلات خليجية تنادي بالتطبيع مع إسرائيل وتجاهل القضية الفلسطينية.