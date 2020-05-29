“شاهد” ماذا فعل شرطي كويتي مع عدد من الوافدين خلال فترة المشي في منطقة النقرة وأثار تفاعلاً واسعاً

منعت شرطة المرور الكويتية، عدد من الوافدين في الكويت من العبور على الجسر الواقع بين منطقة النقرة والجابرية، وذلك خلال فترة المشي التي أقرتها السلطات الكويتية في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأظهر مقطع فيديو، رصدته “وطن”، تجمع عدد من الوافدين أمام الجسر فيما منعتهم الشرطة من المرور، الأمر الذي لقي إشادة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

شرطة المرور تمنع الوافدين من العبور على الجسر الواقع بين منطقه النقره للذهاب إلى الجابرية وذلك في فترة السماح بالمشي. قرار صائب بعدم السماح بالتنقل بين المناطق بهذه الفتره. pic.twitter.com/CDRJLpTcQM — حمد السريع (@bomshary871) May 29, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، مؤكدين على ضرورة ضبط التنقل لمنع تفشي فيروس كورونا، متسائلين عن سبب احتكاك رجال الأمن والشرطة بالآخرين، الأمر الذي يعرضهم للخطر.

بفهم ليش الشرطه يحتكون بالمخالفين. وليش يسولفون معاهم. صرخه عليهم ويذلفون بدون مناقشه — Fouzia Mohammad (@Mamina2003) May 29, 2020

الجابرية لا الله يخليكم معانا اسرنا وعيلنا — فاعل خير (@Mahmoud81essa) May 29, 2020

ما قصروا رجال الداخلية 👍🏼 — q8factor (@q8factor) May 29, 2020

عساهم علقوة وزارة الداخلية 👍 — abo Mohamed (@qusaialkattan) May 29, 2020

اشلغو الامن والصحه الله يعينهم عليهم — ﮼الرويح،مدريد (@AyoubKw) May 29, 2020

الجدير ذكره، أن مجلس الوزراء الكويتي قرر السماح بالمشي لمدة ساعتين يومياً دون استخدام السيارات أو غيرها من الساعة 4:30 إلى 6:30 مساءاً داخل المناطق مع ارتداء الكمامات أو أي غطاء للأنف والفم.

وحسب آخر إحصائية، أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، شفاء 752 شخصا من فيروس كورونا المستجد، وهو أعلى عدد يومي لحالات التعافي، يتم تسجليه منذ تفشي الفيروس في البلاد قبل ثلاثة أشهر.

وأصبح العدد الإجمالي لحالات الشفاء من وباء “كوفيد-19” في الكويت هو 8698، بحسب وزارة الصحة الكويتية.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 24 ألفا و112 حالة.