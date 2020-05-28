“نجيبكم براتب لخدمتنا”.. “شاهد” كويتية تُهيين المصريين وحمد المزروعي يستغل الفيديو لإشعال الفتنة

نشر الناشط الإماراتي “البذيء” حمد المزروعي المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، عبر حسابه الشخصي بتويتر، مقطع فيديو يوثق حديث مواطنة كويتية، تتكلم فيه عن الشعب المصري والعمالة المصرية الموجودة في الكويت وتهينهم بشدة.

وظهرت المواطنة الكويتية في مقطع الفيديو الذي نشره “المزروعي” بهدف الترويج له لإشعال الفتنة والإضرار المتعمد بالكويت: “طبعا الكل شاف الفيديو اللي انا حطيته حق المصري “الحقير” اللي يتكلم بأن العمالة المصرية هناك حالهم حال الكويتي، ترى الكويت للكويتيين يا حبيبي، الكويت للكويتيين مو حق المصريين”.

كمية حقد وعنصرية وتعالي يالله ترحمنا برحمته … pic.twitter.com/ovowMZK5Hp — حمد المزروعي (@uae_3G) May 28, 2020

وتابعت: “انتم مجرد ناس مأجورة، إحنا نجيبكم براتب لخدمتنا، ليش ما تفهمون، تيجون تخدمونا وتدلفون، أنت مو شريكي بالوطن، لا تصدق نفسك”

وتابعت مهاجمة السلطات الكويتية أيضا:”بس أنا ألوم على حكومتي ونوابي والمجالس، اللي يعيشوهم فيلم بأنهم شركاء بالوطن، يابا الكويت للكويتيين وليس للمصريين أو أي وافد، لازم تفهمون شيء واحد، انتم مجرد ناس تشتغل عندنا، تشتغل لخدمتنا، انت منتا شريكي بالوطن، تتأمرون بعد؟”

وعلق صبي محمد بن زايد على مقطع الفيديو بعد أن نشره عبر حسابه بتويتر، محاولا إثارة المصريين وتحريضهم ضد الكويت بسبب حديث مواطنة لا تمثل إلا نفسها، حيث قال: “كمية حقد وعنصرية وتعالي الله يرحمنا برحمته”، وذلك في محاولة واضحة منه لبث الفتنة بين البلدين.

وليست هذه المحاولة الأولى التي يقوم بها المزروعي بتعليمات من مشغليه من أبناء زايد وبرقابة المخابرات الإماراتية، حيث يتخصص المغرد الوقح بنشر الفتنة بين البلدان العربية وبالأخص الكويت وقطر وسلطنة عمان.

ويحاول “المزروعي” الذي يحظى بدعم وحماية شخصية من ولي عهد أبوظي محمد بن زايد، من خلال حسابه وتغريداته الخبيثة كسر كافة خيوط الوحدة والألفة بين الشعوب العربية، كي يتسنى لمشغليه السيطرة على القرار السياسي بالمنطقة العربية بالتفرقة بين حكامها وخاصة في الخليج وهو ما ظهر جليا في أزمة حصار قطر.