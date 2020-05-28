“شاهد” لن تصدق ما حدث في السعودية بعد فك الحظر و”فيديو” ينذر بكارثة غير مسبوقة بتاريخ المملكة!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، بمقطع فيديو أثار حالة جدل واسعة، ليصل لقائمة المواضيع الأكثر تداولاً فيما بعدها، يوثق حالة خطيرة تهدد الصحة العامة بالمملكة بعد أمر الملك السعودي إلغاء الحظر للتجول جزئياً بالبلاد.

ويظهر من مقطع الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن”، ازدحاماً كبيراً وغير عادياً خاصة في ظل وباء كورونا “كوفيد19″، أمام إحدى محلات بيع الفول في مدينة الطائف التابعة لمحافظة مكة المكرمة، من قبل عديد من المواطنين السعوديين ووافدين أجانب.

وتصدر وسم “فوال الطايف” قائمة المواضيع الأكثر تداولاً بالمملكة، خلال الساعات الماضية، تعقيباً على الحالة غير المقبولة من الازدحام أمام محل الفول.

ومن التغريدات التي رصدت خلال الوسم قال أحد المغردين: “الشعب يطلب من الشعب أنه يقعد بالبيت عشان مصلحة الشعب، و الشعب يستغفل الشعب و يطلع من البيت فيلاقي الشعب كله برا في الشارع و الدنيا زحمة، فيرجع الشعب يتحلطم ويزعل على الشعب و يتهمه بعدم الوعي و تحمل المسؤولية اللي ممكن تسبب كارثة للشعب”.

الشعب يطلب من الشعب أنه يقعد بالبيت عشان مصلحة الشعب ، و الشعب يستغفل الشعب و يطلع من البيت فيلاقي الشعب كله برا في الشارع و الدنيا زحمة ، فيرجع الشعب يتحلطم ويزعل على الشعب و يتهمه بعدم الوعي و تحمل المسؤولية اللي ممكن تسبب كارثة للشعب ..🤚🏻#فوال_الطايف pic.twitter.com/hORCRXii8C — بدر بندر 💚🇸🇦 (@BadrJoudi) May 28, 2020

فيما قال آخر مستنكرا المشهد:” ما أدري إيش المبرر للزحمة اللي شفناها اليوم، والمشكلة الكـل مو متقيد بالتعليمات و داخلين بين الزحمة بدون كمامات”.

#فوال_الطايف

ماادري ايش المبرر للزحمه اللي شفناها اليوم!



والمشكله الكـل مو متقيد بالتعليمات و داخلين بين الزحمه بدون كمامات ؟



معقوله للحين فيه ناس مو مصدقه المرض لأنه ماصاب اللي حولهم!!



ترا والله المملكه مو طايره والمطاعم مابتنقرض ولا بتموتون بدونها pic.twitter.com/KC6QrRuc7M — RM🇸🇦💛💙 (@NFC_1357) May 28, 2020

وتابع: ” معقولة للحين فيه ناس مو مصدقة المرض لأنه ما أصاب اللي حولهم!! ترا والله المملكة مو طايرة والمطاعم ما بتنقرض ولا بتموتون بدونه”.

“يد تحارب الوباء، ويد تحارب اللامبالاة”.

يد تحارب الوباء ويد تحارب اللامبالاة #فوال_الطايف pic.twitter.com/51Wqtzhn3z — ابو عبدالرحمن (@sh2_2400) May 28, 2020

وغرد ناشط آخر مشيرا للجهل المحلي مقارنة بالأجانب في المملكة:”من قال أن الأجانب ما عندهم وعي، ما في إلا هو “الأجنبي” لابس كمامة وسط السعوديين”.

من قال الاجانب ماعندهم وعي ؟؟

مافيه الا هو لابس كمام وسط سعودييين



تعليقكم على وعي ابناء الوطن 💔💔#فوال_الطايف pic.twitter.com/u6Zi7FP6lw — Happy_time (@Happy_time_ksa) May 28, 2020

وتعيش المملكة حالة من حظر التجول والحجر المنزلي وإلغاء التجمعات البشرية بكافة أشكالها ضمن جملة إجراءات اتخذتها السلطات السعودية منذ عدة أسابيع بالتزامن مع بداية وباء كورونا المستجد “كوفيد19″، والتي وصلت حتى إغلاق حرم الكعبة المشرفة، منعاً لازدياد حالات الإصابة.

وأصدر الملك السعودي أمراً بتخفيف الحظر لجزئي، فنتجت هذه الحالة من الفوضى أمام محل لبيع الفول.