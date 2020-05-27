“شاهد” ممثل عربي “وقح” يستفز المسلمين ويفجر غضبهم بدعوتهم إلى الوضوء بـ”الويسكي والفودكا”

أوقفت الشرطة المغربية الممثل المعروف رفيق بوبكر، ووضعته تحت قيد “الحراسة النظرية” بعد اتهامه “بالإساءة للإسلام” وهي تهمة قد تصل عقوبتها للسجن أكثر من عامين.

وبحسب ما أعلنت الشرطة المغربية، تم اتهام رفيق بو بكر “47” عاماً، بأنه قام بنشر مقطع فيديو على مقطع التواصل الاجتماعي يصوّره في وضع غير طبيعي، فيما يقوم بالإساءة للدين الإسلامي وفق بيان المديرية العامة للأمن الوطني المغربية.

ووجه الممثل المغربي في مقطع الفيديو الشتائم للأئمة، داعياً للوضوء بالـ”الويسكي والفودكا”، مفاخراً بمنافع المشروبات الكحولية في سياق العلاقة الروحانية.

كما ظهر لجانب الممثل المغربي خلال المقطع، مدراء واحدة من صفحات فيس بوك المحلية، والتي تسمى “لابيرو”، وهي مصممة لتكون بمثابة “حانة افتراضية” يتشارك ضمنها الأعضاء مقترحات السهرات والمشروبات والفسحات.

واعتذر الممثل المغربي الثلاثاء، عن الكلمات المسيئة التي أطلقها خلال مقطع الفيديو، من خلال فيديو جديد نشره عبر حسابه بانستغرام، يتحدث فيه عن ارتكابه غلطاً، لم يكن واعياً به، وأنه كان يرمي فقط للمزاح ولم يقصد الإساءة.

وبحسب المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، التي قالت في بيان لها بأنها تلقت شكاوى ووشايات من عدة مواطنين، ما استدعى فتح بحث قضائي بشأنها”.

وتم وضع الممثل قيد “الحراسة النظرية”، في مقر للشرطة التي تقوم ببحث تمهيدي بهدف “الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد المتورطين في تصوير ذلك المحتوى الرقمي” بحسب ما جاء بالبيان”.

وبحسب البند 267 من القانون الجنائي المغربي، قد يواجه أبو بكر احتمال السجن من ستة أشهر وسنتين، أو دفع غرامة مالية بقيمة تتراوح بين 20 ألف درهم ومئتي ألف درهم مغربي.