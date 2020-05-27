الأردن.. قنبلة قديمة “مدفونة” تتسبب بكارثة في “الحلابات” وحادث مأساوي لأسرة كاملة

توفي اليوم الأربعاء، طفل 12 عاماً، وأصيب والديه وشقيقه، إثر انفجار قنبلة قديمة في منطقة “الحلابات الشرقية” في الأردن.

وبحسب ما قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، بأن بلاغاً ورد لمديرية الشرطة بمحافظة الزرقاء، ظهر الأربعاء، يفيد بانفجار قنبلة قديمة في منطقة الحلابات الشرقية في منطقة خالية من السكان، بداخل خيمة.

وتابع الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام وفق ما نقلته وسائل إعلام أردنية، بأنه على الفور تحركت قوة أمنية للمكان، وأدت الحادثة لوفاة طفل، وإصابة والديه، وشقيقه، وجميعهم يحملون جنسية عربية، وتم إسعافهم للمستشفى لتلقي العاج وهم بحالة متوسطة، كما تم فتح تحقيق بالحادثة.

ويأتي حادث الانفجار بالتزامن مع حالة حظر التجول والإغلاق الشامل التي تفرضها السلطات الأردنية في عدة محافظات لمجابهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” والذي أدى حتى اللحظة وبحسب آخر بيان لوزارة الصحة الأردنية 718 حالة إصابة مؤكدة مثبتة مخبرياً، فيما تسبب الفيروس بوفاة 9 أشخاص من ضمن المصابين.

كما وتماثل للشفاء 488 حالة إصابة من إجمالي المصابين، والذين يتلقون العلاج داخل مستشفيات المملكة.