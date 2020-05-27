“لا تضطرني أمد يدي عليك”.. “شاهد” ما حدث بين حارس أمن سعودي وسائق إسعاف مصري يثير جدلاً واسعاً
أثار فيديو لحارس أمن سعودي يقوم بمنع سائق إسعاف مصري من دخول مستشفى في جدة، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، مُناوشة بين حارس الأمن وسائق الإسعاف الذي يُصر على دخول قسم الطوارئ في المستشفى دون تعقيم بعد حمله عدداً كبيراً من المُصابين بفيروس “كورونا” المستجد.
ويُوجه رجل الأمن كلامه لسائق الاسعاف قائلاً: “أخرج من هنا قبل أن أضطر إلى مد يدي عليك، أنت أتيت بـ18 حالة، ودخلت إلى هنا دون تعقيم، فاخرج من هنا لو سمحت”.
وأظهر فيديو آخر، لحظة اعتداء سائق الإسعاف على حارس الأمن، وهو ما فجر غضباً بين المغردين السعوديين الذين رأوا أن تساهل السلطات جعلت “الأجنبي” يعتدي على المواطن دون أي خوف أو رادع، بحسب تعبيرهم.
كما قال مغردون أنه تم طرد حارس الأمن “السعودي” من وظيفته بعد هذه الحادثة، معبرين عن غضبهم بسبب ذلك، وأنهم أصبحوا يعيشون تحت حُكم غير السعوديين.
يُذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أعلن عن تسجيل 1931 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.
وأضاف المتحدث أنه تم عمل 16664 فحصا مخبريا جديدا، تضاف إلى إجمالي الفحوصات التي تمت ويصل الإجمالي بها إلى 738743 فحصا مخبريا دقيقا، وتم تسجيل 2782 حالة تعاف جديدة من فيروس “كورونا”.
كلمة حق !
سوّاق الاسعاف معقم نفسه ويشبه طبيب في مختبر فايروسات ، وهذا اللي واضح .
وقليل الحياء “الكويحة ” هو اللي استفز السواق ،
حارس الامن هو المفروض يقوم بتعقيم نفسه وقبل كل شي يعقم لسانه ، ويعامل الناس باحترام