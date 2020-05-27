“لا تضطرني أمد يدي عليك”.. “شاهد” ما حدث بين حارس أمن سعودي وسائق إسعاف مصري يثير جدلاً واسعاً

أثار فيديو لحارس أمن سعودي يقوم بمنع سائق إسعاف مصري من دخول مستشفى في جدة، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، مُناوشة بين حارس الأمن وسائق الإسعاف الذي يُصر على دخول قسم الطوارئ في المستشفى دون تعقيم بعد حمله عدداً كبيراً من المُصابين بفيروس “كورونا” المستجد.

ويُوجه رجل الأمن كلامه لسائق الاسعاف قائلاً: “أخرج من هنا قبل أن أضطر إلى مد يدي عليك، أنت أتيت بـ18 حالة، ودخلت إلى هنا دون تعقيم، فاخرج من هنا لو سمحت”.

حارس أمن "سعودي" يقوم بمنع سائق إسعاف "مصري" من دخول طوارئ مستشفى بـ #جدة دون تعقيم بعد حمله لعدد كبير من المصابين بفيروس #كورونا -بحسب ما تم تداوله-



🔴 المفاجأة هو طرد #حارس_الأمن "السعودي" من وظيفته بعد هذه الحادثة !!



إن صحّ خبر فصل حارس الأمن فإننا فعلا نعيش تحت حكم الأجنبي. pic.twitter.com/mVCoL7YS0s — حقوق الضعوف (@hukusfof) May 26, 2020

وأظهر فيديو آخر، لحظة اعتداء سائق الإسعاف على حارس الأمن، وهو ما فجر غضباً بين المغردين السعوديين الذين رأوا أن تساهل السلطات جعلت “الأجنبي” يعتدي على المواطن دون أي خوف أو رادع، بحسب تعبيرهم.

فيديو آخر يوثق اعتداء السائق "المصري" في بداية الأمر على #حارس_الأمن وضربه للجوال لأنه يحاول إثبات الواقعة !!



من أوصلنا لحال يجعل "الأجنبي" يعتدي على المواطن دون أي خوف أو رادع ؟!! pic.twitter.com/kEtq1HapOM — حقوق الضعوف (@hukusfof) May 26, 2020

كما قال مغردون أنه تم طرد حارس الأمن “السعودي” من وظيفته بعد هذه الحادثة، معبرين عن غضبهم بسبب ذلك، وأنهم أصبحوا يعيشون تحت حُكم غير السعوديين.

سبحان الله …

بدلا من مكافئة هذا الحارس الامين والذي قام بعمله على اكمل وجه ، يتم فصله من عمله ؟

من المفترض ان تتدخل وزارة الموارد البشرية للتحقيق في اسباب طرد هذا الحارس من عمله ! — القدس ♥️ قضيتي ✍️ (@stamimi2) May 26, 2020

البلد مستحل ولاحياه لمن تناد!!! — 🇸🇦 (@Jud1071) May 26, 2020

وممكن يكون المصري صدر منه الموقف هذا قبل كذا وحب حارس الامن يسجله فديو ليحمي نفسه — Adel (@aahmn2012) May 26, 2020

يُذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أعلن عن تسجيل 1931 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

وأضاف المتحدث أنه تم عمل 16664 فحصا مخبريا جديدا، تضاف إلى إجمالي الفحوصات التي تمت ويصل الإجمالي بها إلى 738743 فحصا مخبريا دقيقا، وتم تسجيل 2782 حالة تعاف جديدة من فيروس “كورونا”.