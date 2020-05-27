ما الذي يحدث في السعودية.. “شاهد” قتلى وجرحى وإطلاق نار كثيف وهذا ما قالته الداخلية “المُحرجة”

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، إطلاق نار كثيف في منطقة الأمواه بمدينة عسير السعودية، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فقد سمع دوي إطلاق نار في المنطقة وتحركات غريبة لسيارات ومواطنين سعوديين، فيما أكد عدد من النشطاء أن الأجهزة الأمنية السعودية تحركت للمكان لتطويق الحادث.

الامواه عسير اطلاق نار وقتلى وجرحى… pic.twitter.com/S8lCvLgHgp — خربشات_مواطن🇸🇦 (@ksa_mk11) May 26, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، وأشار بعضهم إلى أن إطلاق النار حدث داخل إحدى العائلات، مطالبين بتدخل الأمن لفض الاقتتال الذي أودى بحياة العشرات.

ذولا منهم منه من قحطان — محمد (@857JGieyCrb9vTo) May 26, 2020

انا لله وانا اليه راجعون والله يرحم الأموات ويشفي المصابيين إنشاء الله

وين عقال قحطان منهم . وسود ألله ووجهك ياراعي المقطع. تصور جز الاحا بين عيال العم…. يا عيباه…

حسبنا الله ونعم الوكيل وألله يلهم ذويهم الصبر والسلوان والباقي وجهه ألله سبحانه وتعالي… — Jaber Al Yami. (@JaberAl84930763) May 26, 2020

الله يرحمهم وجميع المسلمين والله يحفظنا وياكم وكل مسلم — محمد القحطاني (@m7midq) May 26, 2020

المفروض بلغوا على طول من اول رصاصه سمعوها ! وش فائده التوثيق بالفديو وفيه مسلمين قدامك يتذابحون؟ — Haya Al-Otaibi (@ops202030) May 26, 2020

وفي السياق، قال المتحدث باسم شرطة منطقة عسير في المملكة العربية السعودية، المقدم زيد محمد الدباش، إن الجهات الأمنية تباشر التحقيقات في حادث إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه.

وأضح المتحدث، أن الحادث أسفر عن مقتل 6 سعوديين في العقدين الثالث والرابع من العمر، إضافة إلى إصابة ثلاثة أشخاص آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار الدباش، إلى أنه تم ضبط الأسلحة المستخدمة في الحادث، لافتاً إلى أنه جاري استكمال الإجراءات للقبض على بقية المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.

ولم تعرف حتى الآن دوافع مطلقي النار في الحادث، في الوقت الذي تشير مصادر إلى أن إطلاق النار يعود إلى خلافات شخصية بين مرتكبي الحادث.

الجدير ذكره، أن محافظة الأمواه والتي تعد أصغر محافظات المملكة من حيث الكثافة السكانية، تتبع منطقة عسير جنوب غربي السعودية.