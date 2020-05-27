“أنا كوروني”.. راشد الماجد يثير جدلاً واسعاً في تصريحات غريبة وزيادة وزنه في هذا الجزء من جسده فقط!

كشف الفنان السعودي راشد الماجد عن تفاصيل حياته اليومية خلال الحجر المنزلي قائلاً: “الأزمة دي جازت لي شوي .. جعلتني أقدر أطلع أتحرك مابي زحمة”.

وأضاف الماجد خلال مداخلة على هامش حفله الغنائي الذي أحياه عبر منصة “شاهد vip” أنه “عندما كان يخرج قبل ظهور فيروس كورونا، كان يرتدي الكمامة.. شكلي كوروني أنا من الأول .. بيقولولي الشباب أنت كوروني الحين صرنا نلبس كمامات كلنا مثلك”.

وكشف الماجد أنه عانى كحال الكثير من المحجورين من الوزن، وقال: “زاد وزني 4 كيلوغرامات، والمشكلة أن كلهم في خدودي ما بتطلع في مكان تاني”.

ويرى الماجد أن أزمة “كورونا” أعطت البشرية دورسا قيمة وأظهرت معادن أشخاص كثيرين كانوا فداء للآخرين بأرواحهم وخاصة من كانوا في الصفوف الأولى، موجهاً شكره للأطباء: “بشكرهم وأعيد عليهم والله يعطيهم العافية وأقولهم كفو لأن حياتهم تعرضت للخطر”.

ودشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج يحمل عنوان #معيدين_مع_راشد_الماجد، تناقلوا من خلاله تصريحات الفنان السعودي بعد حفله الغنائي الذي نظمته شركة روتانا تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية بمناسبة الاحتفالات بعيد الفطر.

#معيدين_مع_راشد_الماجد. The only one that changes my mood,best singer ever 🥺🤍 pic.twitter.com/kgs9kX76Rh — AHs🐺❄️ (@AAziz_1) May 27, 2020

وكانت أخر أغنيات المطرب راشد الماجد أغنية “دبى كوكب آخر” من كلمات أنور المشيرى وألحان أحمد الهرمي.

وكانت أخر حفلات النجم راشد الماجد، حفلا غنائيا في مهرجان هلا فبراير بدولة الكويت، كما أحيا حفلا غنائيا بعنوان “ليلة السندباد” فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، الذى نظمته الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.