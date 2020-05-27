“شر البلية ما يضحك”.. “شاهد” تركي آل الشيخ يُحارب فيروس كورونا بـ”الموسيقى” ورقصني يا جدع

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعيّ، أثار ضجةً وغضباً واسعين، بعد قيام هيئة الترفيه السعودية التي يرأسها تركي آل الشيخ، بتشغيل الأغاني وعرض الفرق الموسيقية بين المنازل، في ظل الجائحة التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وتظهر في الفيديو الذي رصدته “وطن” فرقة موسيقية تجوب الشوارع بمسرح مُصغر تجره سيارة صغيرة، وكُتب على المسرح عبارات مثل “عيدك معنا”، و”خليك في البيت”.

المهلكه العظمه من بدل تشغيل إذاعة القران والدعاء لله برفع البلاء وفتح أبواب مكه للمسلمين ….

تقوم هيئة الترفيه بتشغيل الأغاني وعرض الفرق الموسيقية بين المنازل …#الضريبة_المظافه

ودام ترفيهك ياوطن 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/QApEH7kSmw — ترامب القرني (@trumb78739686) May 26, 2020

وقارن المغردون الغاضبون بين ما اتجهت إليه بعض دول أوروبا من رفع للآذان حتى يرفع الله البلاء، بينما تقوم السعودية كدولة مُسلمة ومهبط القرآن الكريم، بتشغيل الأغاني في الشوارع، متسائلين “هل هذه رؤية 2030؟”.

وكتب مُغرد: “دام تطورك اهم شي الغناء والرقص ياوطن”.

دام تطورك اهم شي الغناء والرقص ياوطن — bo mubarak (@bomubar02345785) May 26, 2020

وسخر آخر متسائلاً: “وين شعب التوحيد والمشايخ؟”.

وين شعب التوحيد والمشايخ — نايف الناصر (@bseaXqVzrU1YN7v) May 26, 2020

وعلق هشام صهيب: “في الوقت الذي نرى دول أروبا و كندا و استراليا دفعت المسلمين لأن يرفعوا الآذان و يقيموا الصلواة نرى هؤولاء يطوفون بأصوات منكرة تصدع الرؤوس و يشددوا في إغلاق المساجد في بلاد الحرمين و مهبط القرآن ، حسبنا الله و نعم الوكيل”.

في الوقت الذي نرى دول أروبا و كندا و استراليا دفعت المسلمين لأن يرفعوا الآذان و يقيموا الصلواة نرى هؤولاء يطوفون بأصوات منكرة تصدع الرؤوس و يشددوا في إغلاق المساجد في بلاد الحرمين و مهبط القرآن ، حسبنا الله و نعم الوكيل — هشام صهيب (@ewdi9) May 26, 2020

ووافقه الرأي تماماً فهد المالكي، وكتب: “سبحان الله في اوروبا وامريكا طلب من المسلمين برفع الأذان في المساجد لعل الله ينقذهم من كورونا بينما في بلاد الحرمين يطوفون بالاغاني والمعازف بين البيوت لتسلية الناس في بيوتهم ورغم انوفهم يسمعوا الاغاني”.

سبحان الله في اوروبا وامريكا طلب من المسلمين برفع الأذان في المساجدلعل الله ينقذهم من #كورونا بينما في بلاد الحرمين يطوفون بالاغاني والمعازف بين البيوت لتسلية الناس في بيوتهم ورغم انوفهم 🇸🇦يسمعوا الاغاني.🦓🤣#السعودية #قطر #هيئة_الترفيه — فهد المالكي (@_FahadAlMalki) May 26, 2020

وتسائل آخر منوهاً إلى فساد تركي آل الشيخ: “اين أموال #هيئة_الترفيه في طرشة بعض الناس”.

ثواره رؤيه٢٠٣٠ — Ahmed. A.A (@ahmedab97831302) May 26, 2020

نعوذ بالله من صنع هؤلاء البشر… — Sam (@AnnasrSam) May 26, 2020

ولم تكن المرة الأولى التي تنتهك فيها هيئة الترفيه، حُرمة الاسلام، فقد قامت سابقاً بعرض لوحة تشكيلية مصحوبةً بموسيقى على جدران أحد مساجد المملكة.

اغاني بالملاعب

اغاني على البحر

اغاني بالمطاعم

والحدايق

والحين وصلت فيكم حتى بيوت الله ما سلمت منكم !!!!!

المقطع موجع

حسبنا الله ونعم الوكيل

#هييه_الترفيه_تمتهن_المساجد pic.twitter.com/qTJlSWLEGc — سعد عبيد الحربي (@1S2018) July 6, 2019

وعبّر مغرّدون سعوديون وعرب آنذاك عن غضبهم من تصرفات هيئة الترفيه، وتماديها في الإساءة للدين الإسلامي، معتبرين أن ذلك ما كان ليتمّ لولا ضوء أخضر منحه ولي العهد محمد بن سلمان للمسؤولين عن الهيئة وفي مقدمتهم تركي آل الشيخ.

ولم تمنع جائحة “كورونا” هيئة الترفيه من استمرار فعالياتها بمناسبة العيد، فبينما يستمر إغلاق المساجد، أعلنت”هيئة الترفيه” عن سلسلة برامج ترفيهية وحفلات غنائية بمناسبة عيد الفطر، من ضمنها حفلات غنائية لمجموعة من المغنيين العرب.

ومنذ تقليص ولي العهد السعودي لصلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة، واستحداث هيئة الترفيه، بدأت تنتشر مظاهر كانت تعتبر من المحرمات في المجتمع السعودي وصلت إلى حد استقدام المعنية الإباحية التي أساءت للإسلام “نيكي ميناج”، وغيرها الكثير من المشاهد التي تدلل على سقوط المملكة.