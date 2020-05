“أموالها ملوثة بـالدماء”.. إلهان عمر تهاجم السعودية وهذا ما قالته عن تأثيرها على أمريكا وقصة إسرائيل

قارنت النائبة الديمقراطية الأمريكية إلهان عمر بين نفوذ السعودية في أمريكا ونفوذ إسرائيل، مشيرة في تصريحات صحفية لها إلى أن كلا البلدين يعتمد جزئياً على المال لتحقيق النتائج التي يرغب بها.

إلى ذلك، فقد كان من المرجح أن تؤدي مقابلة إلهان، وهي نائبة ديمقراطية من مينيسوتا، مع صحيفة Sunday Times ومقرها لندن قبل نشر كتابها “This Is What America Looks Like: My Journey from Refugee to Congresswoman” إلى تأجيج التوترات بينها وبين أنصار إسرائيل، وفق تقرير نشرته صحيفة Times of Israel الإسرائيلية.

كذلك فقد قالت إلهان عمر للصحيفة: “نحن نعلم أن حجم الأموال والنفوذ والعلاقات التي يمتلكها السعوديون في الإدارة الأمريكية هي في الحقيقة السبب في التجاوز عن كل شيء مدمر يفعلونه. وهذا لا يختلف كثيراً عما تفعله إسرائيل”. حسب ترجمة “عربي بوست”.

كما جاء في تقرير الصحيفة الإسرائيلية أن “نهج إلهان الجديد هو التركيز على السعودية حتى لا تُفرِد اليهود بالانتقادات”.

حيث قالت النائبة: “توجد علاقة مقلقة بين السياسات المدمرة التي تقترحها إسرائيل ومقدار ما صدقت عليه هذه الإدارة منها، وما شجع عليه الأمريكيون الذين يتمتعون بالعلاقات والنفوذ مع هذه الإدارة”.

جدير بالذكر أن إلهان اعتذرت في عام 2019 عن تغريدة قالت فيها: “الأمر برمته يتعلق بالدولارات يا عزيزي”، في إشارة إلى تأثير اللوبي المؤيد لإسرائيل على المشرِّعين. واتهمها منتقدون من كلا الحزبين بأنها تشير ضمناً إلى فكرة معادية للسامية بأن اليهود يشترون النفوذ.

إلى ذلك، قالت إلهان في المقابلة إنها تفهم بدرجة أفضل الآن السبب الذي قد يجعل هذه التعبيرات مؤذية، وأشارت إلى أنه من المفترض أن يحميها انتقادها للسعوديين من تهم التعصب.

إذ قالت إلهان التي تدين بالإسلام: “أتحدث عن الأموال السعودية الملوثة بالدم وكيف أنهم مصاصو دماء ولا أسمع من يقول: “هذا معادٍ للإسلام”.