هل أصيب محمد عبده بفيروس كورونا؟.. نجله يثير القلق بشأن وضعه الصحي: “أرسلوا رسائل تفرحه”

نشر عبدالرحمن نجل الفنان السعودي محمد عبده، تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، قال فيها بأن والده يتعرض لموجة اكتئاب بسبب جلوسه المستمر بالبيت الذي أجبره عليه فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وقال عبد الرحمن في تغريدته التي نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ولقيت تفاعلاً واسعاً ورصدتها “وطن”: “اللي يسأل عن بابا محمد، هذه أطول فترة في حياته يقعد فيها في بلد، وعنده اكتئاب خفيف، عشان كدا بكرة على اللايف أرسلوا له رسائل تفرحه”.

اللي يسأل عن بابا محمد.. هذي اطول فترة ف حياته يقعد فيها في بلد وعنده اكتئاب خفيف…عشان كذا بكرا عاللايف ارسلو رسايل تفرحه ♥️♥️♥️ — Abdulrahman Abdu (@abdulrhmanmabdu) May 26, 2020

وتفاعل عديد من المغردين مع تغريدة نجل الفنان محمد عبده، متمنين السلامة التامة لوالده، ومن التعليقات التي سجلت في التغريدة قول أحد المعلقين: “لكنه قال عن سراج عمر في فترة مشابهة في حياته إنه مريض نفسي، هذا وأبوك كل الناس تحتويه، ذكره بالكلمة دي وشوف إش يقلك”.

لكنه قال عن سراج عمر في فترة مشابهة في حياته إنه مريض نفسي..

هذا وأبوك كل الناس تحتويه..

ذكره بالكلمة دي وشوف اش يقللك. — محمد سلامة (@mmmsssalama) May 26, 2020

فيما قال آخر:” سراج عُمر رحمهُ الله كان لديه مشاكل نفسية عِدة جعلتهُ يحرق مكتبته العامرة حينها بما لذ وطاب من فنون، وعمومًا نحنُ لسنا في صدد “التشفِي” ونفث أحقادنا تجاه قامة وطنية وأفضل فنان أنجبتهُ السعودية بدلًا من الدُعاء له، الله يسعد حبيبنا أبو نورة ويرحم الراحل سراج عمر رمز القلب”.

سراج عُمر رحمهُ الله كان لديه مشاكل نفسية عِدة جعلتهُ يحرق مكتبته العامرة حينها بما لذ وطاب من فنون ، وعمومًا نحنُ لسنا في صدد "التشفِي" ونفث احقادنا تجاه قامة وطنية وافضل فنان انجبتهُ السعودية بدلًا من الدُعاء له ، الله يسعد حبيبنا ابو نورة ويرحم الراحل سراج عمر ♥️ — abdu fans (@abdu_fans_) May 26, 2020

وكان الفنان محمد عبده تصدّر في الأيام الماضية مؤشرات البحث في جوجل، وتحول لحديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر مقطع فيديو له من منزله وهو يعزف على العود، مرتديا “شورت” منزلي.