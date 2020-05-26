هل أصيب محمد عبده بفيروس كورونا؟.. نجله يثير القلق بشأن وضعه الصحي: “أرسلوا رسائل تفرحه”
نشر عبدالرحمن نجل الفنان السعودي محمد عبده، تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، قال فيها بأن والده يتعرض لموجة اكتئاب بسبب جلوسه المستمر بالبيت الذي أجبره عليه فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.
وقال عبد الرحمن في تغريدته التي نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ولقيت تفاعلاً واسعاً ورصدتها “وطن”: “اللي يسأل عن بابا محمد، هذه أطول فترة في حياته يقعد فيها في بلد، وعنده اكتئاب خفيف، عشان كدا بكرة على اللايف أرسلوا له رسائل تفرحه”.
وتفاعل عديد من المغردين مع تغريدة نجل الفنان محمد عبده، متمنين السلامة التامة لوالده، ومن التعليقات التي سجلت في التغريدة قول أحد المعلقين: “لكنه قال عن سراج عمر في فترة مشابهة في حياته إنه مريض نفسي، هذا وأبوك كل الناس تحتويه، ذكره بالكلمة دي وشوف إش يقلك”.
فيما قال آخر:” سراج عُمر رحمهُ الله كان لديه مشاكل نفسية عِدة جعلتهُ يحرق مكتبته العامرة حينها بما لذ وطاب من فنون، وعمومًا نحنُ لسنا في صدد “التشفِي” ونفث أحقادنا تجاه قامة وطنية وأفضل فنان أنجبتهُ السعودية بدلًا من الدُعاء له، الله يسعد حبيبنا أبو نورة ويرحم الراحل سراج عمر رمز القلب”.
وكان الفنان محمد عبده تصدّر في الأيام الماضية مؤشرات البحث في جوجل، وتحول لحديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر مقطع فيديو له من منزله وهو يعزف على العود، مرتديا “شورت” منزلي.