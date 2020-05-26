“شاهد” ما وجدته كويتية داخل “كيس بصل” مستورد من مصر يعيد الجدل حول “منتجات الصرف الصحي”

أظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع في دولة الكويت، وأثار حالة من الجدل الكبير، اكتشاف مواطنة كويتية لثمار تالفة في كيس بصل قامت بشرائه، ليتضح بعدها بأنه في الأساس مستورد من مصر.

ويظهر من مقطع الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” حديث إحدى المواطنات الكويتيات حول ما وجدته في كيس البصل الذي قامت بشرائه، حيث قالت: “انا اليوم رحت اشتريت خيشة البصل هذه، ولما فتشت الخيشة المشكلة مو مكتوب عليها أو شيء، بس لما فتحت الخيشة طلّعت البصل منها “تالف”، داخل الخيشة”.

التاجر يفرض نفسة بجمعيات الكويت ويورد منتجات الصرف الصحي ..



بعض المستهلكين كبار سن لا يدققون على بلد المنشأ فلا تجبرونهم عالشراء#نبي_خضرتنا #لأجل_الكويت_نزرع pic.twitter.com/zaimIsSfr4 — وفرة الخير (@QrQr2019) May 26, 2020

وتابعت بأن رائحة فظيعة تخرج من البصل التالف، وحين بحثت حول مصدر المنتج، تبين بأنه صناعة مصرية، ومستورد من جمهورية مصر العربية، بحسب الورقة التي تم إيجادها حول معلومات المنتج، داخل الكيس، والتي بيّنت بأن البصل إنتاج مصري، من محافظة طنطا المصرية.

وأثار المقطع ردود أفعال عديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،حيث اعتبر المعلقون بأن هناك حالة استهتار كبيرة بصحة المواطن الكويتي من قبل التجار المصريين.

ونشرت صفحة “وفرة الخير” عبر تويتر مقطع الفيديو ذلك بتغريدة له وقال معلّقاً: “التاجر يفرض نفسه بجمعيات الكويت ويورد منتجات الصرف الصحي، بعض المستهلكين كبار سن لا يدققون على بلد المنشأ فلا تجبرونهم على الشراء”.

فيما علّق آخر: “المفروض من البلدية إدارة سلامة الغذاء يعملون جولات تفتيشية لمن يخالفون من الجمعيات، والجمعية بدورها تخصم من الوسيط الغشاش”.

المفروض من البلدية ادارة سلامة الغذاء يعملون جولات تفتشيه وايخالفون الجمعيات و الجمعيه بدورها تخصم من الوسيط الغشاش — Khalid S AGH (@Khalid_S_AGH) May 26, 2020

وقال أحد المغردين غاضبا: “حرام ركزوا منتج كويتي، بصل موجود في اتحاد المزارعين يا جمعيات”.

حرام ركزو منتج كويتي بصل موجود في تحاد مزرعين ياااااجمعيات — مزارع عادل مبارك الفقيعي العازمي (@knig1970) May 26, 2020

بينما انفجر أحد النشطاء مستنكرا هذا الإهمال الكبير: “حسبي الله ونعم الوكيل لا تسكت، تروح وترد البضاعة وترد فلوسها وتبلغ حماية المستهلك على الجمعية عشان يسكرون فرع الخضار”.

حسبي الله ونعم الوكيل لا تسكت تروح وترد البضاعة وترد فلوسها وتبلغ جماية المستهلك على الجمعية عشان يسكرون فرع الخضار — [email protected] (@21Freedome) May 26, 2020

وتشهد العلاقة بين كلاَ من الكويت ومصر حالة من التأزم عقب حالة جدل كبيرة وخصام شبّت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، ضد الجالية المصرية الموجودة بالكويت، على إثر عدة مخالفات سّجلت بحق مصريين موجودين هناك، من اعتداء على رجال أمن، أو غش بالمنتجات الزراعية، وغيرها من المشكلات التي أوصلت الكويتيين لأن يطالبون بترحيل الجالية المصرية بشكل كامل من الكويت.