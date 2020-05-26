هربت من الأستوديو وتركت الضيوف.. “شاهد” ماذا حصل على الهواء عندما داعبت اعلامية مصرية قرداً كان في حضنها!

تعرضت الإعلامية المصرية لبنى عسل إلى موقف مُحرج على الهواء مُباشرة، جعلها تهرب فوراً من الأستوديو.

وكانت المذيعة مُستضيفة الفنان المصري ابراهيم السمان، مقدم برنامج “كريزي تاكسي” في برنامج “الحياة اليوم” عبر فضائية “الحياة”، واصطحب معه القرد الذي كان يظهر معه.

ووضعت لبنى عسل القرد في حضنها، وبدأت تتحسس رأسه وجسده وتُداعبه، قبل أن ينفعل ويفاجئها بهجوم غير متوقع، جعلها تهرب فوراً وتُغادر الاستديو.

وقام المخرج بالخروج لفاصل اضطراري بعد هروب لبنى في موقف مُضحك لا تُحسد عليه.

ليست المرة الأولى التي تتعرض لها بعض المذيعات لمواقف مُحرجة بسبب القرود، فقد تعرضت المذيعة المصرية سالي شاهين لموقف محرج على الهواء قبل سنوات أثناء تقديمها برنامج “ده كلام”، الذي يذاع على فضائية دي إم سي، حيث قام قرد بعضها ما أثار ضحك ضيوفها في الحلقة وهما الإعلاميين الساخرين شادي ألفونس وخالد منصور.