“شاهد” الفاشينيستا الكويتية دكتورة خلود تصدم متابعيها بصورة “غريبة” بعد العيد!

أثارت صورة حديثة نشرتها الفاشينيستا الكويتية المعروفة دكتورة خلود جدلاً واسعاً بمواقع التواصل الإجتماعيّ.
وتظهر دكتورة خلود في الصورة التي نشرتها بحسابها في “سناب شات” بمكياجٍ غريب، لم يعتد عليه متابعوها، الأمر الذي قابله غالبيتهم بتعليقاتٍ ساخرة.
وتصنف الدكتورة خلود من أشهر الفاشينيستات في الكويت وتتعدد نشاطاتها في دول الخليج.
وقبل أشهر احتفلت مع زوجها أمين بعيد زواجها الثالث في جُزر المالديف.
وعرفت الدكتورة خلود، برفقها على الحيوانات، وظهرت في وقت سابق وهي تبكي بحرقة بعد واقعة تسمم الكلاب الضالة في إحدى المناطق بالكويت.