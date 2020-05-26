“شاهد” الفاشينيستا الكويتية دكتورة خلود تصدم متابعيها بصورة “غريبة” بعد العيد!

أثارت صورة حديثة نشرتها الفاشينيستا الكويتية المعروفة دكتورة خلود جدلاً واسعاً بمواقع التواصل الإجتماعيّ.

وتظهر دكتورة خلود في الصورة التي نشرتها بحسابها في “سناب شات” بمكياجٍ غريب، لم يعتد عليه متابعوها، الأمر الذي قابله غالبيتهم بتعليقاتٍ ساخرة.

هي وفرح يتحدونا منو يخرعنا اكثر — منصور العنزي (@M_alanzi6) May 25, 2020

ابليس يوم العيد 🤭 — ‏ ﮼ريـــم (@r_otb5) May 25, 2020

هذي طلة الشياطين بعد رمضان 🤭 — 𝒘𝒆𝒋𝒅𝒂𝒏 (@ijody30) May 25, 2020

فعلا مختلفة وخرشتنا — Blue. (@bluehfck) May 25, 2020

انا اشوف انها تمثل شخصية " الشبح " في فيلم the conjuring ،، بدال هاذي 👇🏻 pic.twitter.com/yM4C9xmRZJ — M7A (@M7A_10) May 25, 2020

وتصنف الدكتورة خلود من أشهر الفاشينيستات في الكويت وتتعدد نشاطاتها في دول الخليج.

وقبل أشهر احتفلت مع زوجها أمين بعيد زواجها الثالث في جُزر المالديف.

وعرفت الدكتورة خلود، برفقها على الحيوانات، وظهرت في وقت سابق وهي تبكي بحرقة بعد واقعة تسمم الكلاب الضالة في إحدى المناطق بالكويت.