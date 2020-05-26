دكتورة خلود تنشر صورة صادمة بمكياج غريب
دكتورة خلود تنشر صورة صادمة بمكياج غريب
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“شاهد” الفاشينيستا الكويتية دكتورة خلود تصدم متابعيها بصورة “غريبة” بعد العيد!

كتب وطن
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أثارت صورة حديثة نشرتها الفاشينيستا الكويتية المعروفة جدلاً واسعاً بمواقع التواصل الإجتماعيّ.

وتظهر دكتورة خلود في الصورة التي نشرتها بحسابها في “سناب شات” بمكياجٍ غريب، لم يعتد عليه متابعوها، الأمر الذي قابله غالبيتهم بتعليقاتٍ ساخرة.

وتصنف الدكتورة خلود من أشهر الفاشينيستات في وتتعدد نشاطاتها في دول الخليج.

وقبل أشهر احتفلت مع زوجها أمين بعيد زواجها الثالث في جُزر المالديف.

وعرفت الدكتورة خلود، برفقها على الحيوانات، وظهرت في وقت سابق وهي تبكي بحرقة بعد واقعة تسمم الكلاب الضالة في إحدى المناطق بالكويت.

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