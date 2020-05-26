عبدالله الطليحي ومريم حسين
عبدالله الطليحي ومريم حسين
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إعلامي كويتي يُحرج مريم حسين على الهواء بشأن زواجهما.. كيف ردت وماذا قالت عن جنسيتها؟!

كتب وطن
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أحرج الممثل والإعلامي الكويتي ، الفنانة المغربية ، بسؤالها عن ترويجها لشائعة زواجهما كل فترة.

ونفت مريم حسين عبر لقاء “لايف” على تطبيق “زووم” أن تكون قد روجت لهذه الشائعة، وأوضحت أنها غير مستفيدة من الترويج لتلك الشائعة خاصة أن المرأة التي تروج لكثرة ارتباطها بالرجال تكون سمعتها غير جيدة.

وأكدت مريم حسين أنه  وقت ترويجها كانت علاقتها بـ “الطليحي” قوية كونه كان من أصدقائها المقربين، وقالت: “كيف عرفت أن هذه الشائعة خرجت مني مثلاً؟ وماذا سأستفيد منها، المرأة التي يكثر الكلام حول ارتباطها بالرجال تكون سمعتها سيئة”.

كما حسمت مريم حسين في نفس اللقاء الجدل الدائم حول جنسيتها، وأكدت أنها مغربية، ووالدها من مواليد المغرب وأصوله عراقية، مشيرة إلى أن والدتها مغربية الأصل أبًا عن جد.

وكانت مريم حسين قد ارتبطت مرة واحدة فقط بشاب سعودي يُدعى فيصل الفيصل، عام 2016، وأثمر زواجهما عن طفلة تُدعى أميرة، ثم انفصلا بعد  7 أشهر فقط، وإتهمها فيصل بأنها كانت حامل قبل زواجهما.

وبدأ كل طرف ينشر فضائح خاصة بالطرف الآخر عبر مواقع التوصل الاجتماعي بلا خجل حتى أصبح كل الوطن العربي يعلم بفضائحهما.

يُذكر أن مريم حسين تثير الجدل دائماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في معركتها مع الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، والذي ظهرت عبر فيديو تبكي وتستنجد بالحُكام في الإمارات لإنقاذها منه، بعدما اتهمته بأنه يتربص بها.

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