#دمعة_أحمد_غالية .. “شاهد” ماذا فعلت بلدية الجوف السعودية مع حارس الأمن هذا وأثارت غضب السعوديين

فجر مقطع فيديو، لحارس أمن سعودي، أول أيام عيد الفطر السعيد، الذي صادف أمس الأحد، موجة تعاطف سعودية كبيرة، بسبب الظلم الذي يتعرض له بعد إزالة الغرفة المخصصة له وإبقاءه بالشمس طوال فترة عمله، مقابل مبلغ زهيد من المال.

وأظهرت مقاطع فيديو رصدتها “وطن”، وحظيت بتعاطف آلاف السعوديين، حارس أمن سعودي يتحدث عن سحب البلدية للغرفة المخصصة لاستراحته واستبدالها بكرسي وتركه في الشمس، الأمر الذي دفعه للبكاء خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها السعودية.

#فيديو متداول 🔴

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حارس أمن يذرف الدموع من أمام سوق الشلهوب بمنطقة #الجوف بعد إزالة الغرفة المخصصه له للراحة، واستبدالها بكرسي لا يقيه من حرارة الشمس.. وتفاعل مغردون عبر وسم #دمعه_احمد_غاليه مطالبين الشركة بإعادة الغرفة من جديد.

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pic.twitter.com/94Uo0XqRW2 — أخبار السعودية – هام (@Newss_24) May 24, 2020

احد المواطنين يبكي قهرا في اول ايام العيد بسبب الوظيفه التي اصبحت جزء كبير من حظ #المواطن (سيكورتي) في دولة تمتلك المليارات وانهار من النفط تجوع شعبها بوظيفه متدنيه براتب بخس لا أمان وظيفي ولاتأمين وحقه مأكول من مكاتب العمل والشركات المشغله هذي هي #السعوديه #العظمى من غير مكياج ! pic.twitter.com/6p3tJ5wg3d — جوكر متمرد (@lI_STALKER_lI) May 24, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو حارس الأمن، معبرين عن استنكارهم لما أقدمت عليه السلطات السعودية، مُطلقين هشتاقاً يحمل اسم “#دمعة_أحمد_غالية”، وذلك للمطالبة بانصاف حارس الأمن السعودي.

وأشار مغردون سعوديون إلى أن حارس الأمن من منطقة الجوف واسمه أحمد الشمري، ويعمل أمام سوق الشلهوب، مطالبين الجهات المختصة بانصافه والعمل على توفير بيئة عمل ملائمة له في ظل انتشار جائحة كورونا وارتفاع درجات الحرارة.

المقطع في الجوف

حارس الامن/احمدالشمري

واضح انه مخلص في عمله

وعزيز نفس

لم يتغيب عن عمله

رغم انه اول يوم عيد

ودوامه تحت اشعة

الشمس الحارقه

الجميل بالموضوع

هو تفاعل ابناء الوطن

مع احمد ودعمهم له

ماديآ ومعنويآ(ترند)

وهذا ليس بغريب

على الشعب الاصيل

الله يرزقه من فضله#دمعه_احمد_غاليه pic.twitter.com/wgowURfZTW — محمد عساف الحميداني (@mmm65562010) May 24, 2020

#دمعه_احمد_غاليه

يااحمد ترى دمعتك ماهي رخيصه

بأذن الله المعبود بتزين بتزين

🇸🇦

دامك سعودي والمواقف بخيصه

بتشوف فزعات النشاما الى وين #مغترب🇸🇦 pic.twitter.com/xUudNsTdOz — #مغترب🇸🇦 (@Alfiiysal) May 24, 2020

#دمعه_احمد_غاليه

حتى بيوم العيد مكتوب على السعودي يحزن! 💔

المفروض ماخذ حقه من قبل لأنه مانزلت دمعته إلا بعد كسرة نفس وخاطر

الله يجبر قلبه وقلوبنا ويغنيه ويغنينا عن كل ظالم وطماع. — أَديمُ السّمَاء | 🌸 (@ReallyMe_a) May 24, 2020

واقف يبي يبرهن شموخ الرياجيل

واقف يبي ما ينقطع راس ماله



واقف في عز الصيف والدمعه تسيل

واقف عشان يجيب لقمة عياله



#دمعه_احمد_غاليه pic.twitter.com/ggxkyVNjfw — المُرعب (@al_mor3ab) May 25, 2020

من كان ضحية المخالفة؟



"أمانة #الجوف" تبرر إزالة غرفة الحارس "أحمد" بأنها ليست وفق الشروط البلدية، باعتبارها تشوهًا بصريًا.#دمعه_احمد_غاليه pic.twitter.com/uYrE6ScrVP — هاشتاق السعودية (@HashKSA) May 24, 2020

كم من احمد نزلت دمعته ، وكم من عاطل عن العمل نزلت دمعته #دمعه_احمد_غاليه — خالد الزعتر (@khzaatar) May 25, 2020

#دمعه_احمد_غاليه

ابحثوا عن السبب ستدركون ان العقول المدبره هي وزارة العمل الي ولاءها للوافدين ولا تنفع المواطن بأي شيء

لا بارك الله في ذا ولا ذاك. pic.twitter.com/Uh9E8PSkCM — عبدالرحمن 🇸🇦 (@Hooll0) May 24, 2020

#دمعه_احمد_غاليه

عذر أقبح من ذنب وبرادة الوجه بحق وحقيقه

لو مابررتو والتزمتو السكوت كان أفضل

الرجال زود ع انه ماهو مداوم وتارك أهله وعيلته والدنيا عيد وكل شي مقفل تاخذون غرفته هالمسيكين وتخلونه بعز الشمس تحرق به كذا وحاطين له كرسي ابو ريالين!؟

ياخي مافي خوف من الله لهدرجه!؟ pic.twitter.com/zBn2eg1TmM — احمد الرويلي~ (@elvG3UpQTlJ37vd) May 24, 2020

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أجبر السلطات السعودية على التحرك من أجل إنهاء معاناة حارس الأمن السعودي، حيث ظهر الحارس في مقطع فيديو رصدته “وطن”، قال فيه: “أشكر الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الجوف على اهتمامه بموضوعي ومتابعته للقضية واشكره على الهدية للي قدمها لي”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً لوزارة الموارد البشرية، قالت فيه: “إشارة إلى المقطع المتداول حول عمل أحد حراس الأمن تحت أشعة الشمس، فقد تم الوقوف على الحالة، وأخذ جميع الإفادات اللازمة وضبط المخالفة بحق المنشأة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وإلزامهم بتوفير مقر للموظف وفقًا للضوابط المعتمدة”.

🔴#عاجل

وزارة الموارد البشرية: إشارة إلى المقطع المتداول حول عمل أحد حراس الأمن تحت أشعة الشمس، فقد تم الوقوف على الحالة، وأخذ جميع الإفادات اللازمة وضبط المخالفة بحق المنشأة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وإلزامهم بتوفير مقر للموظف وفقًا للضوابط المعتمدة.#دمعه_احمد_غاليه pic.twitter.com/ME29uvI2Zz — MBS محمد بن عبدالعزيز 🇸🇦 (@506_MBS) May 24, 2020

الجدير ذكره، أن السعوديين يطالبون بتحسين ظروفهم الوظيفية والمهنية أسوة بالوافدين وأصحاب رؤوس الأموال، حيث يعاني عدد كبير منهم من الاضطهاد وظيفياً ومهنياً، حيث تكررت حادثة أحمد أكثر من مرة في السعودية بسبب الإهمال المتعمد من وزارة العمل واتهامها للشباب السعودي بعدم الانضباط.