#دمعة_أحمد_غالية .. “شاهد” ماذا فعلت بلدية الجوف السعودية مع حارس الأمن هذا وأثارت غضب السعوديين
فجر مقطع فيديو، لحارس أمن سعودي، أول أيام عيد الفطر السعيد، الذي صادف أمس الأحد، موجة تعاطف سعودية كبيرة، بسبب الظلم الذي يتعرض له بعد إزالة الغرفة المخصصة له وإبقاءه بالشمس طوال فترة عمله، مقابل مبلغ زهيد من المال.
وأظهرت مقاطع فيديو رصدتها “وطن”، وحظيت بتعاطف آلاف السعوديين، حارس أمن سعودي يتحدث عن سحب البلدية للغرفة المخصصة لاستراحته واستبدالها بكرسي وتركه في الشمس، الأمر الذي دفعه للبكاء خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها السعودية.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو حارس الأمن، معبرين عن استنكارهم لما أقدمت عليه السلطات السعودية، مُطلقين هشتاقاً يحمل اسم “#دمعة_أحمد_غالية”، وذلك للمطالبة بانصاف حارس الأمن السعودي.
وأشار مغردون سعوديون إلى أن حارس الأمن من منطقة الجوف واسمه أحمد الشمري، ويعمل أمام سوق الشلهوب، مطالبين الجهات المختصة بانصافه والعمل على توفير بيئة عمل ملائمة له في ظل انتشار جائحة كورونا وارتفاع درجات الحرارة.
تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أجبر السلطات السعودية على التحرك من أجل إنهاء معاناة حارس الأمن السعودي، حيث ظهر الحارس في مقطع فيديو رصدته “وطن”، قال فيه: “أشكر الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الجوف على اهتمامه بموضوعي ومتابعته للقضية واشكره على الهدية للي قدمها لي”.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً لوزارة الموارد البشرية، قالت فيه: “إشارة إلى المقطع المتداول حول عمل أحد حراس الأمن تحت أشعة الشمس، فقد تم الوقوف على الحالة، وأخذ جميع الإفادات اللازمة وضبط المخالفة بحق المنشأة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وإلزامهم بتوفير مقر للموظف وفقًا للضوابط المعتمدة”.
الجدير ذكره، أن السعوديين يطالبون بتحسين ظروفهم الوظيفية والمهنية أسوة بالوافدين وأصحاب رؤوس الأموال، حيث يعاني عدد كبير منهم من الاضطهاد وظيفياً ومهنياً، حيث تكررت حادثة أحمد أكثر من مرة في السعودية بسبب الإهمال المتعمد من وزارة العمل واتهامها للشباب السعودي بعدم الانضباط.