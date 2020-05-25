“ماسورة عهر” انفجرت بعد رمضان.. “شاهد” أمينة العلي تفجر غضب السعوديين بفعل فاضح على الهواء

أثارت الممثلة المغربية المولودة بالسعودية “أمينة العلي” حالة من الجدل، عقب قيامها بمخاطبة أحد منتقديها، لتدخله فيما تقوم بلبسه خلال خروجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.

ووجهت “أمينة” حركة خارجة بإصبعها للشخص الذي انتقد لبسها، والذي قال لها “البسي عدل ما حد يكلمك، متابعة: “روح اتدخل بأهلك ما تدخل فيني انا، انا البس اللي أبغاه، الدنيا صيف فبلبس كدة، يعني حد يلبس مقفل لهنا بالصيف، ما لأمك دخل.”

الممثلة أمينة العلي تقوم بعمل حركة تجاه شخص تدخل في لباسهاpic.twitter.com/655Ho1AdJt — Gorgeous (@Gorgeous_ew) May 25, 2020

وتابعت: “يتدخل، روح تدخل بأهلك تدخل بنفسك، انا جيت تدخلت فيك قلت لك البس ولا ما تلبس، تلاقيك لابس سروال مو متغسل من شهر، معفن.”

وأثارت فعلة الممثلة أمينة العلي وردها على منتقدها بهذه الطريقة، موجة من ردود الأفعال المتباينة التي اعتبرت بأنه ليس من أخلاق البنات العربيات أن تقوم بمثل هذه الحركات “السوقية” والخارجة عن كل العادات والتقاليد العربية المحافظة.

وفي ذلك قال أحد المغردين: “أي بنت يبدر منها حركة لا أخلاقية تنتفي منها صفة الأنوثة”.

اي بنت يبدر منها حركه لااخلاقيه تنتفي منها صفة الانوثه 🤢 — ahmed almegbel (@ahmed222434) May 25, 2020

فيما اعتبر مغرد آخر بأنه ليس لأحد حق التدخل بلبسها، ولكن الحركة التي قامت بها بيدها غلط كبير، حيث قال: “ماله علاقة بلبسها بس برضو حركتها مرة غلط”.

ماله علاقه بلبسها بس برضو حركتها مره غللط خيير؟!! — ِ (@prettyfatiii) May 25, 2020

وولدت الممثلة المغربية الأصل أمينة العلي في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية.

وبدأت مشوارها الفني عام 2010، ولكن فسخت العقد مع الشركة المتعاقدة معها لسبب ما، وبدأت شهرتها عندما قامت الفنانة ميساء مغربي بترشيحها للمشاركة لمسلسل “لعبة المرأة رجل” وشاركت بعدها بالعديد من الأعمال التلفزيونية ولها مشاركات بالأعمال المسرحية.