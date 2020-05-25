جريان بغزارة وتحذيرات بعد وقوع خسائر.. “شاهد” ماذا فعل “أخدود الوميض” بسلطنة عُمان في ثاني أيام العيد؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، عشرات من مقاطع الفيديو والصور التي توثق ما فعله منخفض “أخدود الوميض” الذي يضرب السلطنة خلال هذه الأيام.

وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية العمانية إلى تزايد نشاط التكونات المحلية على جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة رعدية أحياناً مصحوبة برياح نشطة مع فرص امتدادها وتوسعها لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان.

ونشر مغردون مقاطع فيديو توثق ما قام به “أخدود الوميض” من أمطار غزيرة تسبب بعواصف رعدية وبردية وسيول في بعض المحافظات العمانية، مغردين ذلك عبر وسم “#أخدود_الوميض” الذي تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولاً بالسلطنة.

ويظهر من أحد المقاطع مدى قوة العاصفة بردية ضربت ولاية العامرات بمحافظة مسقط العمانية.

عاصفة بردية ولاية العامرات بمحافظة مسقط ولله الحمد.. #اخدود_الوميض منقول pic.twitter.com/n1abdcTmRl — زاهر الشقصي (@shaqsi_zaher88) May 24, 2020

فيما أظهر مقطع آخر دخول الوديان للمزارع ووصول السيول للحقول في ولاية وادي بني خالد في السلطنة.

ما شاء الله، الأودية تدخل المزارع من غزارتها في ولاية وادي بني خالد، خيرات عظيمة في أول أيام العيد، المقطع منقول#اخدود_الوميض pic.twitter.com/aJfCChWOFe — حارث السيفي (@_harith_hhhs) May 24, 2020

كما اندفعت سيول كبيرة ولدتها أمطار “أخدود الوميض” في وادي بلدة الطو ولاية نخل في عُمان.

فيما أظهرت مقاطع آخر غزارة الأمطار التي ولّدها أخدود الوميض في ولاية الرستاق، وكذلك جريان الشعاب بغزارة في طريق مسكن الحيال بولاية عبري بالسلطنة.

جريان الشعاب بغزارة ما شاء الله طريق مسكن الحيال بولاية #عبري #اخدود_الوميض

سلطان المقبالي pic.twitter.com/T9HYoaXuAV — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) May 25, 2020

ونشر مغردون صور بعض الأضرار في قرية الحيملي بولاية الرستاق بسبب عاصفة رعدية نشطة اليوم ورياح قوية ضربت القرية.

بعض الأضرار قرية الحيملي ولاية الرستاق بسبب عاصفة رعدية نشطة اليوم ورياح قوية ولله الحمد #اخدود_الوميض من الاخ محمد الراجحي pic.twitter.com/DaQDsrfHCv — زاهر الشقصي (@shaqsi_zaher88) May 25, 2020

حساب “مدرار الغيث” نشر هو الآخر تغريدة حول “أخدود الوميض” قال فيها: ” تستمر خيرات الرحمن أيضاً يوم الاثنين ٢٥ مايو وكما نلاحظ في مؤشر خرائط الهطول بعد أمر الله فرص جدا جميله بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة بصورة متفرقة على طول جبال الحجرين الشرقي والغربي وبالأحزمة الثلاثة وفرص جدا مبشره لجريان الشعاب والأودية والله اعلم.

تستمر خيرات الرحمن ايضاً يوم غدا الاثنين ٢٥ مايو وكما نلاحظ في مؤشر خرائط الهطول بعد امر الله فرص جدا جميله بهطول امطار رعدية متفاوتة الغزاره متفرقه على طول جبال الحجرين الشرقي والغربي وبالأحزمة الثلاثة وفرص جدا مبشره لجريان الشعاب والاودية والله اعلم #اخدود_الوميض pic.twitter.com/8pTE0fmGOM — مـدراَر الغيـثّ (@MD_OM2) May 24, 2020

وتظهر الصور الجوية للسلطنة استمرار فرص نشاط التكوّنات المحلية الماطرة والتي قد تكوّن رعدية في بعض الأحيان، مصحوبة برياح نشطة، على جبال الحجر والمناطق المجاورة لها، خلال ال3 أيام القادمة، وتتركز الأمطار على جنوب الباطنة والداخلية وشمال الشرقية وأجزاء من محافظة مسقط.

ووفق توقع خبراء أرصاد جوية، فقد تعرضت أجواء السلطنة لمنخفض جوي خلال إجازة عيد الفطر، سيكون تأثيره على مناطق وسط الحجرين والحجر الشرقي ومحافظات السلطنة الشمالية.