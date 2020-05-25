جريان بغزارة وتحذيرات بعد وقوع خسائر.. “شاهد” ماذا فعل “أخدود الوميض” بسلطنة عُمان في ثاني أيام العيد؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، عشرات من مقاطع الفيديو والصور التي توثق ما فعله منخفض “أخدود الوميض” الذي يضرب السلطنة خلال هذه الأيام.
وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية العمانية إلى تزايد نشاط التكونات المحلية على جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة رعدية أحياناً مصحوبة برياح نشطة مع فرص امتدادها وتوسعها لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان.
ونشر مغردون مقاطع فيديو توثق ما قام به “أخدود الوميض” من أمطار غزيرة تسبب بعواصف رعدية وبردية وسيول في بعض المحافظات العمانية، مغردين ذلك عبر وسم “#أخدود_الوميض” الذي تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولاً بالسلطنة.
ويظهر من أحد المقاطع مدى قوة العاصفة بردية ضربت ولاية العامرات بمحافظة مسقط العمانية.
فيما أظهر مقطع آخر دخول الوديان للمزارع ووصول السيول للحقول في ولاية وادي بني خالد في السلطنة.
كما اندفعت سيول كبيرة ولدتها أمطار “أخدود الوميض” في وادي بلدة الطو ولاية نخل في عُمان.
فيما أظهرت مقاطع آخر غزارة الأمطار التي ولّدها أخدود الوميض في ولاية الرستاق، وكذلك جريان الشعاب بغزارة في طريق مسكن الحيال بولاية عبري بالسلطنة.
ونشر مغردون صور بعض الأضرار في قرية الحيملي بولاية الرستاق بسبب عاصفة رعدية نشطة اليوم ورياح قوية ضربت القرية.
حساب “مدرار الغيث” نشر هو الآخر تغريدة حول “أخدود الوميض” قال فيها: ” تستمر خيرات الرحمن أيضاً يوم الاثنين ٢٥ مايو وكما نلاحظ في مؤشر خرائط الهطول بعد أمر الله فرص جدا جميله بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة بصورة متفرقة على طول جبال الحجرين الشرقي والغربي وبالأحزمة الثلاثة وفرص جدا مبشره لجريان الشعاب والأودية والله اعلم.
وتظهر الصور الجوية للسلطنة استمرار فرص نشاط التكوّنات المحلية الماطرة والتي قد تكوّن رعدية في بعض الأحيان، مصحوبة برياح نشطة، على جبال الحجر والمناطق المجاورة لها، خلال ال3 أيام القادمة، وتتركز الأمطار على جنوب الباطنة والداخلية وشمال الشرقية وأجزاء من محافظة مسقط.
ووفق توقع خبراء أرصاد جوية، فقد تعرضت أجواء السلطنة لمنخفض جوي خلال إجازة عيد الفطر، سيكون تأثيره على مناطق وسط الحجرين والحجر الشرقي ومحافظات السلطنة الشمالية.