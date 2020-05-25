عبد الرحمن بن مساعد يروج لأكاذيب تضر بالأمن القومي لسلطنة عُمان ويطعن في رجال الراحل قابوس المقربين

نشر الأمير السعودي المقرب من ابن سلمان عبد الرحمن بن مساعد، تغريدة عبر تويتر أثارت جدلاً واسعاً، روج فيها للتسجيل المفبرك الذي نشره العماني الهارب سعيد جداد بإيعاز إماراتي ونسبه لوزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي، مع الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي ليوهم الرأي العام بتآمر بن علوي ضد السعودية.

وكتب “بن مساعد” تغريدة مقتضبة رصدتها “وطن” عن الأمر اساء فيها للسلطنة وروج لأكاذيب عن الوزير بن علوي دون دليل أو تثبت وجاء فيها ما نصه: “تسجيل مؤسف، بن علوي!”.

وذلك في إشارة منه للتسجيل المفبرك والذي تم تبييّن عدم صحته خلال الأيام الماضية، والذي يحاول فيه سعيد جداد وبدعم إماراتي، أن يبث الفرقة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان.

ليثبت بعدها بأن الناشط العماني الذي نشر المقطع “سعيد جداد”، نشره مقابل دعم وتنسيق رسمي مع حكومة الإمارات، وذلك ضمن مساعي ابن زايد لعزل الرياض عن محيطها الخليجي، بإنشاء عداوات مدبرة بينها وبين دول الخليج، للسيطرة على قرار ابن سلمان.

وأثارت تغريدة الأمير السعودي، ردود أفعال متباينة من قبل المغردين الذين شنوا عليه هجوما عنيفا، لترويجه هذه الأكاذيب دون تثبت ما يضر بالأمن القومي لسلطنة عمان.

وهاجمه الكاتب العماني حمد بن سالم:”هذا الأمير كثير التردد على فنادق دبي فقد يكون مكلف بالتغريد على هذا النحو وإلا المقاطع دحلان ستنشر على الملأ عشب”

🌿شايبنا ما تلومه هذا الأمير فهو كثير التردد على فناد دبي فقد يكون مكلف بالتغريد على هذا النحو وإلا المقاطع دحلان ستنشر على الملأ🌿 — حمد بن سالم 🇴🇲 {قابوس مؤسس النهضة وهيثم قائدها} (@HSalalawi) May 25, 2020

وكتب حساب “الشيبة خلفان” الشهير بتويتر في سلطنة عمان:”عجباً يا سمو الأمير أن تصدق كل ماينشره المغرضون عن عُمان! فعلى سبيل المثال هل تقبل أن نصدق كل ماينشره الهاربون عن المملكة طبعاً لا نقبل ذلك!”

عجباً يا سمو الأمير أن تصدق كل ماينشره المغرضون عن عُمان! فعلى سبيل المثال هل تقبل أن نصدق كل ماينشره الهاربون عن المملكة طبعاً لا نقبل ذلك! اذاً علينا أن نبتعد عن الأحكام السلبية التي لا تزيد إلا الخلاف والشقاق، والمقطع بالتأكيد غير صحيح ومفبرك، القيادة بين البلدين أعلم بذلك. — الشيبة خلفان (@5alfan1) May 24, 2020

وتابع في رده المفحم على الأمير السعودي:”اذاً علينا أن نبتعد عن الأحكام السلبية التي لا تزيد إلا الخلاف والشقاق، والمقطع بالتأكيد غير صحيح ومفبرك، القيادة بين البلدين أعلم بذلك.”

بينما أحرجه الناشط القطري عبدالله الوذين بإشارته إلى اعتقال ابن سلمان لعمه الأمير أحمد بن عبدالعزيز وأبناء عمومته:”هل عايدت عمك أحمد ؟ أو أبناء عمومتك في القائمة أدناه؟ باستثناء الوليد الذي أطلق سراحه منذ يومين ؟”

هل عايدت عمك أحمد ؟

أو أبناء عمومتك في القائمة أدناه؟

باستثناء الوليد الذي أطلق سراحه منذ يومين ؟https://t.co/UfKQ2vFDUo — عبدالله الوذين (@abqatar) May 24, 2020

كما علق حساب باسم “الغانم” على تغريدة بن مساعد وقال: “ومن المؤسف أن يتعاطى قامة شعرية ورياضية كبيرة يحبها الجميع ويبحر في أزرقها الجميل، مع فاسق جاء بنبأ قبل أن يتبين وليته قبل التغريد تثبت من فبركة الصوت مثلما يتثبت من فكرة القصيدة لتلامس قلوب محبية، وتأكد أن الخديعة لا تضر إلا بصاحبها مع حبنا للشعب السعودي”.

ومن المؤسف أن يتعاطى قامة شعرية ورياضية كبيرة يحبها الجميع ويبحر في أزرقها الجميل مع فاسق جاء بنبأ قبل أن يتبين وليته قبل التغريد تثبت من فبركة الصوت مثلما يتثبت من فكرة القصيدة لتلامس قلوب محبية

وتأكد أن الخديعة لا تضر إلا بصاحبها مع حبنا للشعب السعودي#تسجيلات_بن_علوي_مفبركة — الغانم (@4965b0eccbdc42b) May 25, 2020

والخميس، الماضي، فجر الناشط الإماراتي المعروف عبدالله الطويل، مفاجأة من العيار الثقيل وكشف عن تنسيق ودعم رسمي من حكومة الإمارات للناشط العُماني الهارب سعيد جداد مقابل قيامه بنشر التسجيل المفبرك لوزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي مع القذافي بهدف تأزيم العلاقات بين السلطنة والسعودية ضمن مساعي ابن زايد لعزل الرياض عن محيطها الخليجي بإنشاء عداوات مدبرة بينها وبين دول الخليج للسيطرة على قرار ابن سلمان.

وقال “الطويل” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إنه وصلته معلومات بأن سعيد بن علي الكثيري، الناشط العماني الهارب والشهير باسم “سعيد جداد” قد حصل على دعم من قبل الحكومة الإماراتية ليقوم بنشر تسجيل صوتي مفبرك لـ لـ”بن علوي” و”القذافي” يدور حول مخطط في السعودية لضرب العلاقات.

وتابع:”لازال البعض غبر مدرك بأن الوعي العربي في أفضل مراحله والمواطن العُماني قادر على اخراس المزاودين”

وأشار الناشط الإماراتي في تغريدة أخرى إلى أن سعيد جداد المقيم في بريطانيا، قام مسبقا بنشر فيديوهات تطبيل لـ محمد بن زايد عبر قناته في اليوتيوب، قبل أن تأتيه الأوامر باثارة الفتنة وضرب العلاقات بين الأشقاء، وهو ما يثبت تلقيه التعليمات من ابوظبي في هذا الشأن.

وأكد متابعون ومغرّدون عُمانيون مؤثرون أنّ المقطع عبارة عن دمج لعدة مقاطع قام به جهاز أمن أبوظبي وكلّف الخائن “سعيد جداد” بنشره، ثمّ تحريك الذباب الإلكتروني الإماراتي والسعودي، وبعض الإعلاميين السعوديين المرتزقة لدى الإمارات لتداول التسجيل على نطاقٍ واسع.