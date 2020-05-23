تطوّر جديد بقضية الكويتية التي قتلت زوجها ولفّت جثته في “سجادة”.. وهذا ما أمر به القاضي

أفادت وكالات أنباء كويتية، اليوم السبت، بمثول المواطنة المتهمة بقتل زوجها أوائل شهر أبريل الماضي، داخل شقتهما في منطقة المسايل، والذي أمر بتجديد حبسها على أن تعرض عليه مجدداً بعد أسبوعين.

وكان رجال المباحث في شرطة المسايل، ألقوا القبض على المتهمة، وهي في داخل جاخور، يعود لشخص على علاقة بها في منطقة كبد، بعد فرارها من موقع الجريمة.

واعترفت بضربه بمزهرية ومطرقة على رأسه إثر مشاجرة وقعت بينهما ثم لفت جثته بـ «سجادة» وهربت من المكان، كما نظر قاضي التجديد تسع قضايا مخدرات يتهم بها 15 مواطنا وخليج

إلا أنها عادت وتراجعت عن اعترافها أمام المحكمة بعدها، مفيدة بأنها دافعت عن نفسها ولم تتعمد قتل زوجها، وفق ما أورد حساب “أمن ومحاكم” الكويتي.

وأخلت النيابة العامة سبيل صديقها الذي كانت تقطن عنده بعد الجريمة، والذي وُجهت له تهمة التستر على مجرم، بكفالة مالية.

وكانت الزوجة قد قالت في البداية بأن خلافاً نشب بينها يوم الحادثة نتيجة تعاطيها للمخدرات منذ سنوات، ورفض العلاج، ليتطور الخلاف بينهما للضرب، الذي أدى لوفاة الزوج.

حيث وفق ما ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية فقد قامت بضربه بقطعة صلبة على رأسه بعد أن وضع يديه حول رقبتها، حتى فقد وعيه.

وأضافت: “وضعت جثته في كيس بلاستيكي قم قمت بلفه بسجادة”، مؤكدة بأنها لم تكن متأكدة بأنه كان قد مات لحظة وضعه في الكيس أم فاقداً للوعي نتيجة الضرب على رأسه.