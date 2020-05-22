خبر وفاة فيروز يثير ضجة في لبنان.. هل غادرت أيقونة الفن العربي الحياة؟

كشف مكتب الفنان اللبناني زياد رحباني، حقيقة وفاة أيقونة الفن العربي والدته الفنانة فيروز، وذلك بعد أن هزت أنباء وفاتها الوسط اللبناني والعالم العربي وجميع محبيها حول العالم.

ونفى مكتب رحباني، نجل الفنانة فيروز، الأنباء التي يجري تداولها حول وفاة والدته، مؤكداً أنها تتمتع بصحة جيدة ولم تصب بأي مكروه.

وأوضح بيان المكتب أن السيدة فيروز بصحة جيدة، وهي لم تزر المشفى حتى وفي بيتها، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

وترددت شائعات في وقت سابق مفادها أن الفنانة دخلت مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت حيث توفيت.

ونقلت صحيفة “النهار” اللبنانية عن غسان الرحباني قوله “إن هذه الإشاعات تعاود الظهور كل شهرين…صحتها مثل الحديد”.

وبين الحين والآخر تطال الشائعات الفنانة فيروز بشأن حالتها الصحية، الأمر الذي يضطر مكتب نجلها لنفيه.