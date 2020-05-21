“شاهد” في رمضان وأثناء الحظر.. مصرية تغضب الكويتيين برقصها في الشارع وما قالته عنهم

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سيدة مصرية تطالب الوافدين بالرحيل عن الكويت غضباً لدى الكويتيين، بسبب الإهانات التي وجهت لهم منها، خاصة في ظل الاتهامات للوافدين بإحداث الشغب وعدم الالتزام بإجراءات منع تفشي فيروس كورونا.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي رصدته “وطن”، سيدة تتحدث اللهجة المصرية وترقص وسط الطريق وتصرخ قائلةً: “يا وافدين ارجعوا بلدكم عايزين نشوف الدولة دي حتمشي إزاي من غير الوافدين”.

وافدة عربية ترقص في وسط الطريق وتصرخ : ياوافدين ارجعوا بلدكم ، عايزين نشوف الدولة دي حتمشي إزاي من غير الوافدين . pic.twitter.com/tpJgs6kE2S — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) May 21, 2020

واستفز مقطع الفيديو نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذي عبروا عن سخطهم من ممارسات بعض الوافدين وتحديداً المصريين منهم في الكويت، مشيرين إلى أن السيدة ظهرت “سكرانة” ولم تراعي حرمة الشهر الفضيل.

وقال أحد المغردين: “هذي لازم تتحول للتحقيق كسر الحظر الكلي ومخالفة الآداب العامة والتطاول على المواطنين وفي العشر الأواخر من الشهر الفضيل”.

هذي لازم تتحول للتحقيق كسر الحظر الكلي ومخالفة الآداب العامة والتطاول على المواطنين وفي العشر الأواخر من الشهر الفضيل — 🇰🇼Bu Abdullah🇰🇼 (@khalid2004) May 21, 2020

وأضاف مغرد آخر: “الاستفتاحيه كانت رقصة برم برم وبعدها يتبين لنا إنها سكرانة بقمة السكرة هكذا عهدناهم سبعتلاااف فولة مدمسه”.

الاستفتاحيه كانت رقصه برم برم وبعدها يتبن لنا انها سكرانه بقمة السكره هكذا عهدناهم سبعتلاااف فوله مدمسه — mr (@mr65047350) May 21, 2020

وقال المغرد إبراهيم الحسني: “للأمانة الكويت ما عاد لها هيبة وافد ولا هو ضارب لهم حساب فين الأمن الكويتي فين الشعب الكويتي قله أدب هذي”.

للأمانه الكويت ماعاد لها هيبه وافد ولا هو ضارب لهم حساب فين الأمن الكويتي فين الشعب الكويتي قله ادب هذي — إبراهيم الحسني (@sharffon) May 21, 2020

وقال المغرد خالد: “أتوقع المصريين مثيري الشغب بالكويت مدفوع لهم من طرف خارجي مستحيل هذا تصرف شخص من تلقاء نفسه محد منهم يتمرد بالسعودية شمعنى”.

اتوقع المصريين مثيري الشغب بالكويت مدفوع لهم من طرف خارجي مستحيل هذا تصرف شخص من تلقاء نفسه محد منهم يتمرد بالسعودية شمعنى — khalid987123 (@khalid9871231) May 21, 2020

وفي رد مختلف قال حساب يحمل اسم “مهاجر بلا عنوان”: ” الان بس صاروا المصريين هما البلااااء في بلادكم من متى والمصرين بتشوفوهم كدا وهذولي قله قليله لا يمثلون الا انفسهم”.

وأضاف: “لا تعممو ع 100 مليون مصري بسبب بعض الناس انتم ارقي من كدا يا كويتيين لا تنجرفوا وراء من يريدون التخريب بيننا المصرين طول عمرهم عايشين وسطكم وانتم تنزلون مصر وسطنا ع خير دوم”.

الان بس صارو المصريين هما البلااااء في بلادكم من متى والمصرين بتشوفوهم كدا وهذولي قله قليله لايمثلون الا انفسهم لاتعممو ع 100 مليون مصرى بسبب بعض الناس انتم ارقي من كدا ياكويتين لاتنجرفو وراء من يريدون التخريب بيننا المصرين طول عمرهم عايشين وسطكم وانتم تنزلون مصر وسطنا ع خيردوم — مهاجر بلا عنوان (@amrhemdan3) May 21, 2020

الجدير ذكره أن الكويت سجلت أعمال شغب من وافدين مصريين وضعوا بالحجر الصحي في أكثر من مركز بسبب رفضهم الترحيل، ومطالباتهم بأماكن حجر مختلفة، حيث رصدت عدة مشاجرات بين الأمن الكويتي والوافدين المصريين.

ويتهم نشطاء وشخصيات كويتية دولاً خارجية كالإمارات بالسعي لإثارة الشغب وتمويل الفتنة بين المصريين والكويتيين وذلك على خلفية المواقف السياسية للكويت والتي لا تتناغم مع مواقف أبو ظبي.