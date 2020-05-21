“شاهد” في رمضان وأثناء الحظر.. مصرية تغضب الكويتيين برقصها في الشارع وما قالته عنهم

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سيدة مصرية تطالب الوافدين بالرحيل عن الكويت غضباً لدى الكويتيين، بسبب الإهانات التي وجهت لهم منها، خاصة في ظل الاتهامات للوافدين بإحداث الشغب وعدم الالتزام بإجراءات منع تفشي فيروس كورونا.
ويظهر مقطع الفيديو، الذي رصدته “وطن”، سيدة تتحدث اللهجة المصرية وترقص وسط الطريق وتصرخ قائلةً: “يا وافدين ارجعوا بلدكم عايزين نشوف الدولة دي حتمشي إزاي من غير الوافدين”.
واستفز مقطع الفيديو نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذي عبروا عن سخطهم من ممارسات بعض الوافدين وتحديداً المصريين منهم في الكويت، مشيرين إلى أن السيدة ظهرت “سكرانة” ولم تراعي حرمة الشهر الفضيل.
وقال أحد المغردين: “هذي لازم تتحول للتحقيق كسر الحظر الكلي ومخالفة الآداب العامة والتطاول على المواطنين وفي العشر الأواخر من الشهر الفضيل”.
وأضاف مغرد آخر: “الاستفتاحيه كانت رقصة برم برم وبعدها يتبين لنا إنها سكرانة بقمة السكرة هكذا عهدناهم سبعتلاااف فولة مدمسه”.
وقال المغرد إبراهيم الحسني: “للأمانة الكويت ما عاد لها هيبة وافد ولا هو ضارب لهم حساب فين الأمن الكويتي فين الشعب الكويتي قله أدب هذي”.
وقال المغرد خالد: “أتوقع المصريين مثيري الشغب بالكويت مدفوع لهم من طرف خارجي مستحيل هذا تصرف شخص من تلقاء نفسه محد منهم يتمرد بالسعودية شمعنى”.
وفي رد مختلف قال حساب يحمل اسم “مهاجر بلا عنوان”: ” الان بس صاروا المصريين هما البلااااء في بلادكم من متى والمصرين بتشوفوهم كدا وهذولي قله قليله لا يمثلون الا انفسهم”.
وأضاف: “لا تعممو ع 100 مليون مصري بسبب بعض الناس انتم ارقي من كدا يا كويتيين لا تنجرفوا وراء من يريدون التخريب بيننا المصرين طول عمرهم عايشين وسطكم وانتم تنزلون مصر وسطنا ع خير دوم”.
الجدير ذكره أن الكويت سجلت أعمال شغب من وافدين مصريين وضعوا بالحجر الصحي في أكثر من مركز بسبب رفضهم الترحيل، ومطالباتهم بأماكن حجر مختلفة، حيث رصدت عدة مشاجرات بين الأمن الكويتي والوافدين المصريين.
ويتهم نشطاء وشخصيات كويتية دولاً خارجية كالإمارات بالسعي لإثارة الشغب وتمويل الفتنة بين المصريين والكويتيين وذلك على خلفية المواقف السياسية للكويت والتي لا تتناغم مع مواقف أبو ظبي.