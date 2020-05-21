“شاهد” غضب من السيسي بعد تبريره هدم 35 مسجداً في مصر: “ده ما يرضيش ربنا”!

خرج رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي في ظهور جديد له اليوم، الخميس، خلال افتتاح مشروع “بشاير الخير 3” ليبرر إصداره أوامر بهدم 35 مسجداً على طريق المحمودية لتطوير هذا المشروع.

وقال “السيسي” خلال كلمته التي رصدتها (وطن) رافضا الانتقادات التي وجهت للحكومة عقب هدم مساجد في حرم طريق المحمودية تمهيدًا لتطويره:”واحنا في المحمودية لقينا 35 جامع في حرم الطريق.. قالولنا ازاي تهد جوامع ربنا.. لا أنت ازاي تبني جوامع ربنا في حاجة مش بتاعتك”.

وتحدث رئيس النظام عن إزالة المباني المخالفة، قائلًا: “اللي بينفذ الإزالة يهدله بلكونتين علشان يبقى نفذ الإزالة.. ده كلام كان موجود ويمكن مازال، المحافظ له سلطات وفرتهاله الدولة والقانون ولما بدي توجيه بقوله فعل سلطاتك.. الدولة مش هتبقى دولة بجد إلا لو كل واحد فيها بينفذ القانون من رئيس الدولة وحتى المواطن البسيط”.

وأثارت تبريرات السيسي لهذا القرار جدلا واسعا بين النشطاء الذين اتهموه بتعمد هدم المساجد لشيء في نفسه -حسب تعبيرهم- متسائلين عن مصير المخالفات الأخرى في الدولة ولماذا لا يتم التعامل معها كما حدث بشأن هذه المساجد.

السيسي عندو هواية هدم المساجد …يعني انتهت كل المباني المخالفة في مصر …داير فقط يبحث عن المساجد المخالفة يهدها …ربنا يهدك يا حفيد ابرهة — هشام (@fOAYa3JgRmHpVMY) May 21, 2020

هو #السيسي بيقول دي ارضكم عشان تبنوا عليها مساجد🤔،، حد يقوله هنبني وهنبني ، هي المساجد دي بتاعتنا ، دي بتاعة مصر ،

ويا ريت واحد مسلم يفهمه انه ربنا قال (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) ماقالش عشان يبنوا قصور ويهدموا المساجد — Free Hum🅰️n (@FreeHumannnn) May 21, 2020

وكتب أحد النشطاء مستنكرا هدم هذه المساجد:”المساجد اللي بقالها سنين وسنين في مكانها وبتهدها دلوقتي عشان الكباري بتاعتك ؟ وتطلع تفتتح الكوبري ويبقي انجاز ومشروع اذا كنت انت بشخصك في مكان مخالف لكل قوانين الكون اصلا”

السيسي : ازاي تحطوا مساجد ربنا في مكان مخالف ؟

المساجد اللي بقالها سنين وسنين في مكانها وبتهدها دلوقتي عشان الكباري بتاعتك ؟ وتطلع تفتتح الكوبري ويبقي انجاز ومشروع

اذا كنت انت بشخصك في مكان مخالف لكل قوانين الكون اصلا 😏 pic.twitter.com/Y8Od2dARk3 — eͤlᷝ gᷚeͤnᷡtͭlᷝeͤ 🚬 (@For_25jan) May 21, 2020

وغردت ناشطة أخرى:”حال المساجد في مصر في عهد السيسي أسوأ من حالها في اسرائيل”

حال المساجد في مصر في عهد السيسي أسوأ من حالها في اسرائيل#السيسي — nazik (@nazik_n2020) May 21, 2020

يشار إلى أنه وخلال أقل من خمسة أشهر فقط، طال الهدم 35 مسجدا في محافظة الإسكندرية وحدها، كان آخرها مسجد “الإخلاص” لينضم إلى مساجد “عزبة سلام”، و”فجر الإسلام”، و”التوحيد”، و”عثمان بن عفان”، و”نور الإسلام”، و”الحمد”، و”العوايد الكبير” وغيرهما من المساجد التي هدمت ليستكمل السيسي مشاريعه المزعومة.

▪️هذا هو حال المساجد

▪️في عهد طاغية مصر وأعوانه

▪️( عدو ) الفتاح السيسي

▪️تدمير أي شيء مرتبط بالإسلام

♦️<< عدو >> الفتاح السيسي♦️

♦️من كبار طواغيت هذا الزمن♦️

🇸🇦🕌🇸🇦🕌🇸🇦🕌🇸🇦🕌🇸🇦🕌🇸🇦 https://t.co/lClrh4UG6t — المتوكل على الله (@558_q) May 21, 2020

ورسميا، تعددت التبريرات المقدمة لقرارات الهدم بين الشروع في إنشاء محور مروري جديد وما يستلزمه ذلك من ردم “ترعة المحمودية” وهدم ما حولها بما في ذلك هذه المساجد من جانب، وإعلان وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ محمد خشبة أن “هدم المساجد العشوائية في منطقة غيط العنب يهدف لإنشاء مساجد جديدة” من جانب آخر.

مصر السيسي تباشر في هدم المساجد و القضاء على كل ما له صلة بالدين الإسلامي و بالمقابل تبنى المعابد اليهودية . أليس هذا إحتلال صهيوني تدريجي و توسع إسرائيلي واضح و مفضوح للإستلاء على مصر العربية الإسلامية مع القضاء على الهوية و كل هذا دون حرب و دون خسائر بشرية… https://t.co/ryh7bFTISQ — MOUNIR DIHIBEL⁦🇩🇿⁩⁦🕊️⁩⁦🇵🇸⁩⁦⁦⁦ (@MDihibel) May 20, 2020

المثير أن وكيل وزارة الأوقاف نفسه سبق أن ذكر -في حديث صحفي في ديسمبر 2019 أن هدم المسجد جاء بناء على “تعليمات عليا”، لأن مكانها سيدخل في مشروع المحور الجديد.

بينما في العام الماضي، أعلنت مصر تبرعها بمليوني دولار لترميم “إلياهو هنابى” (إلياهو النبي) أشهر معبد يهودي بمصر، بشارع النبي دانيال بالإسكندرية بعد انهيار جزئي بداخله بسبب تأثره بمياه الأمطار.

مع العلم أنه في يوليو الماضي تقلص عدد يهود مصر إلى 5 سيدات فقط من العجائز بعضهن في دور المسنين، عقب وفاة مارسيل سيمون، عميدة يهود مصر وأرملة شحاتة هارون السياسي اليساري اليهودي، ووالدة ماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية بالقاهرة.

وتدير ماجدة هارون 12 معبدًا يهوديا في القاهرة والإسكندرية أغلق أغلبها لعدم وجود من يرتادها بقصد الصلاة، و4 مقابر و5 مدارس بلا طلاب، وتتولى جمعية “قطرة اللبن” مسؤولية الحفاظ على تراث اليهود في مصر.