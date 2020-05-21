بعد الهزائم المتتالية .. هل هدم الإنقلابي خليفة حفتر قبر “عمر المختار”؟
أفادت مصادر ليبية مطلعة بقيام الجنرال الليبي المتقاعد “خليفة حفتر” والمدعوم إماراتيا، بهدم قبر القائد الليبي التاريخي “عمر المختار” الذي استشهد على يد الاحتلال الايطالي إبان احتلال ليبيا قبل قرن من الآن.
ونشر الإعلامي والناشط الحقوقي محمود رفعت عبر حسابه بتويتر، تغريدة قال فيها بأنه قرر مناصرة قيادات عسكرية ليبية تواصلت معه، من أجل القبض على الانقلابي خليفة حفتر.
وقال رفعت في تغريدته التي رصدتها “وطن” ناقلا معلوماته عن هذه المصادر: “تواصل معي الليلة قادة عسكريون من بنغازي، وقررت مناصرتهم دولياً حتى يتمكنوا ممن القبض على خليفة حفتر، وتسليمه مع الورفلي للجنائية الدولية، التي تحقق بالجرائم الشنيعة التي ارتكبوها”.
وأضاف: “أحزنني للبكاء أن أعرف أن حفتر قام بهدم قبر سيدي عمر المختار، لكن السواعد لن تكل”.
وفيما لم يتسن لنا التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل، أثارت تغريدة الحقوقي محمود رفعت ردود أفعال عديدة من قبل المغردين عبر تويتر.
وفي ذلك قال أحد المعلقين: “لا يتم تسليمه للجنايات الدولية هذه المنظمة الماسونية التي صنعت خصيصاً من أجل إنقاذ عملائها عندما يقعون، بل يسلموا للشعب الليبي وتكون نهايته مثل سيد المقبور القرذافي”.
وكتب أخرى مستنكرة ما أقدم عليه حفتر بحسب “رفعت” بهدمه قبر عمر المختار المجاهد الليبي الفز:”هدم قبل عمر المختار؟ شنو هالحقد اللي في قلبهم على حرية الشعوب”.
بينما ذكر آخرون أن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي هو من هدم قبر عمر المختار، وفريق ثالث قالوا إنهم لا يعلمون له قبر.
ويستمر التقدم الذي تحرزه قوات حكومة الوفاق الليبية على عدة محاور مختلفة، في مواجهتها لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، والذي تدعمه الإمارات ومصر وفرنسا، للسيطرة على العاصمة طرابلس من خلال الحملة العسكرية التي أطلقها للسيطرة على المدينة، ولكن دون أي فائدة تذكر.