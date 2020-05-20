مرصد فلكي يُحدد موعد عيد الفطر في جميع الدول العربية ويكشف مصير المغرب وسلطنة عُمان

أكد مرصد فلسطين الفلكي، أن الأحد المقبل سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك في جميع الدول العربية، لافتاً إلى أن تحري هلال شوال سيكون يوم الجمعة المقبلة.

وقال المرصد، في بوست له رصدته “وطن” على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن ولادة هلال شوال ستكون عند الساعة 8:39 بتوقيت القدس من مساء ذات اليوم، وبالتالي إنه من المستحيل رؤية الهلال من جميع دول العالم العربي والإسلامي، بسبب حدوث الاقتران “تولد الهلال” بعد غروب الشمس.

وأضاف المرصد: “يعني ذلك بأنه لن يكون هناك هلال أصلاً لرؤيته، كما أنه في مساء اليوم التالي ستكون رؤية الهلال متاحة من معظم مناطق العالم الإسلامي، سواء بالتلسكوب أو بالعين المجردة”.

مرصد فلسطين الفلكي : الاحد المُقبل أول ايام عيد الفطر في جميع الدول العربية والاسلاميةمرصد فلسطين الفلكي – القدس -… Gepostet von ‎مرصد فلسطين الفلكي Palestine Astronomical Observatory‎ am Dienstag, 19. Mai 2020

وأكمل المرصد: “بناء على ما سبق، فإن السبت 23/5/2020 هو المتمم لشهر رمضان ثلاثين يوماً، والأحد 24/5/2020 أول أيام عيد الفطر السعيد في جميع الدول العربية، ومعظم دول العالم الاسلامي”.

وتابع: ” أما بالنسبة للدول التي بدأتْ شهرَ رمضان يومَ السبت 25/4/2020م كالمغرب وسلطنة عُمان، فإنّ يومَ التاسع والعشرين منه سيوافق يومَ السبت 23/5/2020م، وفي مساءِ هذا اليوم سيُمكنُ رؤيةُ الهلال إمّا بالعينِ المجردة أو باستخدام التلسكوبات”.

ورجح مرصد فلسطين الفلكي، أن تتفق جميع الدول العربية ومعظم دول العالم الإسلامي، في دخول شهر شوّال بشكل موحد.

الجدير ذكره، أن عدد من المراصد الفلكية في العالمين العربي والإسلامي رجحت أن يكون يوم الأحد المقبل هو أول أيام عيد الفطر السعيد، في حين سيكون يوم السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك.