محمد بن زايد يرفض منح خليفة حفتر لجوء سياسي.. هذا ما طلبه من شقيقه طحنون وعليه تنفيذه بسرعة

وجه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، صفعة جديدة لحليفه الفاشل في ليبيا، الجنرال الليبي المنشق خليفة حفتر، بعد الهزيمة الساحقة له في قاعدة الوطية الجوية وانسحاب قواته منها وسيطرة قوات حكومة الوفاق الشرعية عليها.

وكشف رجل المخابرات الإماراتي الشهير الذي يعرفه نفسه بـ “بدون ظل”، عن رفض بن زايد منح اللجوء السياسي للفاشل حفتر وعائلته بالإمارات، الأمر الذي يمثل انقلاباً من ولي عهد أبو ظبي على حلفائه.

وقال بدون ظل، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن الشيخ محمد بن زايد يأمر الشيخ طحنون برفض طلب المشير خليفة حفتر، في حال تقدم بطلب اللجوء السياسي إلى الإمارات له ولأفراد أسرته.

الشيخ محمد بن زايد يأمر الشيخ طحنون برفض طلب المشير خليفة حفتر ، في حال تقدم بطلب اللجوء السياسي إلى الامارات له ولافراد اسرته. — بدون ظل (@without__shadow) May 20, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما كشفه ضابط المخابرات الإماراتي، مشددين على أن ذلك يؤكد بأن الإمارات لا حليف أو صديق لها، وتعمل على تدمير الدول العربية لأهدافها الخاصة.

قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين — لارا القريشي (@rwCkFRYRVNgBQzS) May 20, 2020

الإمارات ليس لهل صديق فهي غدرت بجيرانها من قبل فما بالك بمرتزق كحفتر ..! — MOHAMED EL HÉDI BEN SALAH (@MOHAMEDELHDIBE3) May 20, 2020

سيبيعونه بنعال وبإذن الله سيسحل في شوارع ليبيا كما سُحل القذافي قبله — إسلام (@iss56064369) May 20, 2020

واحد يدعون عليه المسلمين والله مايعين خير — ممتاز (@jabrhotmailcom1) May 20, 2020

خلاص المؤامرة فشلت عاوزين تتملصو منو

اللهم اجعل كيدكم في نحركم — Khalil Krobeen (@Khillo2000) May 20, 2020

وفي وقت سابق، زفت قوات حكومة الوفاق الليبية، بشرى سارة، معلنة سيطرتها بشكل كامل على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، جنوب غرب العاصمة طرابلس، والتي كانت مليشيات المتمرد خليفة حفتر المدعوم من قبل محور الشر “الإمارات والسعودية ومصر”، تسيطر عليها.

وقال المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، مصطفى المجعي، إن “قواتهم تمكنت، صباح الإثنين، من بسط السيطرة على قاعدة الوطية الاستراتيجية بالكامل “.

وأضاف المجعي أن عملية السيطرة جاءت سريعة، وذلك نظراً لانسحاب أغلب المليشيات التي كانت بداخل القاعدة (140 كلم جنوب غرب طرابلس). حسب ما أبلغ الاناضول.

و”الوطية”، أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة الممتدة من غرب العاصمة طرابلس إلى الحدود التونسية، وسيطرت عليها قوات موالية لحفتر قبل 6 سنوات، وجعلتها مركزا لقيادة العمليات الغربية، ونقطة لحشد القوات القادمة من الشرق الليبي، كما استخدمتها لقصف عدد من مناطق طرابلس.