فيديو “غير آدمي” لإذلال عراقي وتعذيبه بطريقة بشعة ومهينة يفجر غضب مواطنيه وتدخل عاجل

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، موجة غضب واسعة عقب تداول مقطع فيديو يوثق قيام عناصر من الشرطة العراقية، بتعذيب شاب عراقي، وحلق شعره، وإهانته بشكل رفضه كل من شاهد المقطع.

وفي التفاصيل التي رصدتها “وطن” أقدم الشاب العراقي على اتهام عناصر من الشرطة العراقية بأخذ أموال منه مقابل السماح له بالعمل في ظل الحجر.

#العراق | فيديو لعناصر شرطة يعذّبون مواطناً و#الكاظمي يأمر بتوقيفهم#العربية pic.twitter.com/NQunmgJmRN — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) May 20, 2020

ودون معرفة صحة تلك الاتهامات من عدمه، أقدم بعض عناصر الشرطة على إلقاء القبض على ذلك الرجل، وقاموا بحلق شعره بالكامل وشواربه بطريقة مهينة، كما داسوا على وجهه ورقبته بأرجلهم، بهدف إذلاله خلال تصويره بهذا المنظر.

وأثار مقطع الفيديو فور انتشاره حالة من الجدل والغضب الكبيرين عبر مواقع التواصل، وأطلق نشطاء ومغردون عراقيون حملة انتقادات كبيرة، مطالبين بضرورة معاقبة من قاموا بتلك الفعلة بحق الرجل.

وفي ذلك قال أحد المعلقين: “:ما خفي أعظم، من باع العراق لأمريكا ومن ثم أمريكا باعته لإيران تلعب فيه كيف ما تشاء، وين العرب مما يحصل، وإذا تدخل التركي لنجدة الشعب العراقي قلتوا العثماني يريد أن يحتل العراق، هذا أسلوب القنوات الفاشلة”.

ماخفي اعظم من باع العراق لأمريكا ومن ثم امريكا باعته لأيران تلعب فيه كيف ماتشاء وين العرب مما يحصل واذا تدخل التركي لنجده الشعب العراقي قلتواالعثماني يريد ان يحتل العراق هذا اسلوب القنوات الفاشله تزوير — محمد2020 (@wdhlBOYp9olbbLe) May 20, 2020

فيما قالت مغردة أخرى: “حسبي الله عليهم دنيا وآخرة، هذا انتم بدلاً من أنكم تكونوا عوناً للشعب، صايرين لهم فرعون”.

حسبي الله عليهم دنيا وآخر هذا انتوا بدلا من انكم اتكونون عون للشعب صايرين لهم فرعون — مريم الياسي (@ma_bint) May 20, 2020

ووفق مصادر إعلامية عراقية فقد قام وزير الداخلية العراقي “عثمان الغانمي” بعزل آمر قاطع وسجن أفراد المفرزة المعنية بعد التجاوز الذي سجلوه بحق المواطن، بعد موجة الغضب والانتقاد الكبيرة التي رافقت مقطع الفيديو على مواقع التواصل.