“شاهد” عبدالملك الحوثي: النظام السعودي مغتصب للمسجد الحرام مثل “كفار قريش” ولا بد من تحريره منهم

خرج عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيا المتمردة باليمن، في مداخلة له عبر قناة “المسيرة” التابعة للجماعة أثارت جدلا واسعا حيث تحدث عن عدم صلاحية “آل سعود” لإدارة شئون المسجد الحرام والأراضي المقدسة، وأنهم غير أهل لذلك ولا وصاية دينية ولا شرعية لهم عليه.

وقال “الحوثي” في مداخلته التي رصدتها (وطن): “القرآن الكريم يقدم الوعي بأن أولئك بما يفعلونه وطريقتهم بإدارة المسجد الحرام والسيطرة على مكة، إنما هم يصدون، وما يستحقونه على ذلك هو العذاب وليس التقدير ولا الاحترام وليس الأجر ولا الثواب، لأنهم يستغلون أعظم مساجد الأمة استغلالاً للتضليل والدعاية وحربهم على الإسلام وهم يسيطرون عليه ويديرونه وفق طريقتهم الخاطئة، فهم أهل ضلال، ويستحقون عليه العذاب الذي وعدهم الله به”.

عبد الملك #الحوثي في محاضرة متلفزة لاتباعه: النظام السعودي مغتصب للمسجد الحرام مثل كفار قريش ولا بد من تحريره ليكون تحت ولاية "المتقين".



– المحاضرة جاءت في ظل استمرار المفاوضات السرية التي تجريها #السعودية مع #الحوثيين بعيداً عن الحكومة #اليمنية. pic.twitter.com/h9BAgeC15v — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) May 20, 2020

وتابع الحوثي في حديثه: “هم سيطروا على مكة لسنوات طويلة، وسيطروا على المسجد الحرام وسيطروا على شعائر الحج ولكن سيطرتهم ظالمة لا مشروعية لهم فيها، ليس له الولاية في بيت الله الحرام ولا شعائر الحج ولا مكة”.

وأضاف: ” ليس لهم أي ولاية مشروعة أبداً، والقرآن الكريم حصر الولاية المشروعة للمشاعر المقدسة والمسجد الحرام، حصرياً للمتقين، فهم من لهم الولاية المشروعة فقط، أما غير المتقين، إذا سيطر فسيطرته باطلة وظالمة وليس له أي ولاية شرعية أبداً، مهما قدم نفسه وحمل من عناوين”.

ونشر الإعلامي اليمني “سمير النمري” مداخلة الحوثي عبر قناة المسيرة على صفحته بتويتر، وعلّق ما نصّه “عبد الملك الحوثي في محاضرة متلفزه لأتباعه: “النظام السعودي مغتصب للمسجد الحرام مثل كفار قريش ولا بد من تحريره ليكون تحت ولاية المتقين”.

عبد الملك #الحوثي في محاضرة متلفزة لاتباعه: النظام السعودي مغتصب للمسجد الحرام مثل كفار قريش ولا بد من تحريره ليكون تحت ولاية "المتقين".



– المحاضرة جاءت في ظل استمرار المفاوضات السرية التي تجريها #السعودية مع #الحوثيين بعيداً عن الحكومة #اليمنية. pic.twitter.com/h9BAgeC15v — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) May 20, 2020

وأضاف: “المحاضرة جاءت في ظل استمرار المفاوضات السرية التي تجريها السعودية مع الحوثيين، بعيداً عن الحكومة اليمنية.

وفي سياق آخر جدد عبد الملك الحوثي، مبادرته لاجراء صفقة تبادل مع المملكة السعودية تشمل فلسطينيين معتقلين في السعودية.

وقال في كلمته المسجلة بمناسبة يوم القدس العالمي: “أجدد طلبي بإطلاق سراح المختطفين الفلسطينيين في السجون السعودية واضافة طيار اخر وخمسة ضباط سعودين مقابل الإفراج عن عشرات المعتقلين الفلسطيين في سجون المملكة”.

ونصح الحوثي السعودية بقبول العرض على الأقل من أجل إطلاق سراح ضباطهم وطيارهم مقابل المعتقلين الفلسطينيين، وفق قوله.

وكان الحوثي اطلق مبادرة قبل عدة أشهر تشمل طيارا سعوديا واحدا وقد رحبت حركة حماس بالدعودة فيما تجاهلتها السعودية.

وأعلنت حركة حماس ان السعودية تعتقل العشرات من انصارها بينهم ممثل الحركة في السعودية د محمد الخضري 80 عام ونجله منذ اكثر من عام.