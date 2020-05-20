بعد مجزرة الـ”بانتسير” الروسية .. هذا ما ستفعله الإمارات مع “بوتين” للإعتذار عن إهانة أسلحته في ليبيا

توقع مغرّد قطري شهير أنّ تلجأ الإمارات إلى استثمار جديد في روسيا قريباً، “كعربون اعتذار” على ما سببته من حرج كبير للاسلحة الروسية في ليبيا التي خسرتها مليشيا حفتر، خلال العمليات الأخيرة لقوات حكومة الوفاق .

وقال المغردّ الشهير “بوغانم” في تغريدةٍ بـ”تويتر” رصدتها “وطن”: “قريبا استثمار اماراتي في روسيا..( غير مهم نوع الاستثمار ) ولكن سيكون عربون اعتذار على ما سببته الامارات من حرج كبير للاسلحه الروسيه في ليبيا امس وذلك بعد استهداف 6 مضادات بانتسير من قبل حكومة الوفاق”.

قريبا" استثمار

اماراتي في روسيا..( غير مهم نوع الاستثمار )

ولكن سيكون عربون اعتذار على ماسببته

الامارات من حرج كبير للاسلحه الروسيه

في ليبيا امس وذلك بعد استهداف 6 مضادات

بانتسير من قبل حكومة الوفاق..( للحفظ )..!! — بوغانم (@hassanalishaq37) May 21, 2020

وأعلن الجيش الليبي أن عدد منظومات الدفاع الجوي الروسية من نوع “بانتسير”، التي دمرها الأربعاء، وصل إلى 6، وهي منظومات سلمتها الإمارات لمليشيا حفتر في ليبيا .

واستهدف سلاح الجو التابع للجيش الليبي، ليل الأربعاء/ الخميس، بـ5 ضربات، آليات وتمركزات قوات الجنرال خليفة حفتر، بمدينة ترهونة، جنوب العاصمة طرابلس.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي حتى الحدود مع تونس، وقاعدة الوطية الاستراتيجية، ومدينتي بدر وتيجي (شمال غرب).

وتحرير قاعدة الوطية الإثنين، هو ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيا حفتر في المنطقة نفسها، بعد سقوط مدينة غريان، في يونيو/ حزيران الماضي.‎

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.