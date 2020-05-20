بعد أنباء اغتياله .. “شاهد” ماذا حدث ليخت عبدالله بن زايد في أبوظبي؟!

تداول مغردون بموقع “تويتر” مقطعاً مصوراً، زعموا أنه يُظهر احتراق يخت وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد في أبوظبي.

ويُظهر المقطع المتداول على نطاقٍ واسع، محاولات للسيطرة على الحريق الضخم المشتغل في اليخت .

احتراق يخت عبدالله بن زايد في ابوظبي ، الظاهر ولّعت بين أمرا الإمارات pic.twitter.com/6JyHYss33e #حسين_صفا_محمد_فلورز_hbd — براهِم علي العَبَد (@brahimAli1235) May 20, 2020

إحتراق يخت عبدالله ابن زايد في منطقة ماريبا #أبوظبي وقبلها بأيام جرت محاولة لاغتياله.

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ما الذي يحدث في دويلة #الإمارات يا ترى؟ pic.twitter.com/EcQs628UTl — خليل المقداد (@Kalmuqdad) May 21, 2020

ولا يُمكن لــ”وطن” التحقق من صحة كلّ ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

لكنّ نشر هذا الفيديو يأتي بعد أيامٍ قليلة على الأنباء التي تحدثت عن اغتيال عبد الله بن زايد.

#ماذا_يحدث_في_ابوظبي

اطلاق نار كثيف على موكب عبدالله بن زايد مساء اليوم وتعرضه لاصابات خطيرة #للصبر_حدود pic.twitter.com/XOQRhYcwLQ — بندر آل شافي (@Bandaralshafi) May 15, 2020

وأجبر مغرّدون قطريون وخليجيون الإمارات لإخراج تصريح رسمي، عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، يعلّق فيه على أنباء اغتيال عبد الله بن زايد.

وقال “قرقاش” في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” ردّا تعليقه على شائعة اغتيال عبد الله بن زايد والتي سرت في مواقع التواصل، دون أن يتبناها أي موقع أو صحيفة إخبارية: “”تحدثت اليوم مع أخي الشيخ عبدالله بن زايد كما نتحدث كل يوم، وضحكنا مليّا حول فبركات الحسابات القطرية”.

وتابع: “أدعو له دائما بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأدعو لجيراننا بالحكمة والعقل”.

تحدثت اليوم مع أخي الشيخ عبدالله بن زايد كما نتحدث كل يوم، وضحكنا مليّا حول فبركات الحسابات القطرية، أدعو له دائما بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأدعو لجيراننا بالحكمة والعقل. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 16, 2020

بدوره، رد مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية أحمد سعيد الرميحي على تغريدة قرقاش، بالمثل الشهير “”رمتني بدائها وانسلّت”.

وقال ناشطون إن رد الرميحي يشير إلى الشائعات التي روجت لها الإمارات والسعودية على مستوى الإعلام الرسمي، حول حدوث انقلاب في قطر، ومقتل رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم.